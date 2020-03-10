«Совместное заявление Правительства и Нацбанка РК». «Для нас это даже не потрясение, это начало новой эры в нашем развитии, поскольку для нас нефть — это основной товар, основа нашей экономики». «Что было и чего не было сделано после кордайского погрома»

Сетевой Казахстан 10 марта 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев поручил создать Штаб оперативного реагирования для разработки антикризисного плана действий» — В связи с ухудшением экономической ситуации в мире поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-министром для разработки антикризисного плана действий. Государство в полной мере исполнит все свои обязательства, будут созданы дополнительные рабочие места, — написал Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

«Колебания курса тенге: совместное заявление Правительства и Нацбанка РК» — Разногласия между странами – основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть. Сегодня, 9 марта 2020 года нефть марки Brent на мировых рынках торгуется в пределах $31-33 за баррель, снизившись более чем на 30%. В этих условиях Правительство и Национальный Банк заявляют, что приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической стабильности и эффективности налогово-бюджетной политики, управление инфляционными процессами и сохранение социальной стабильности в стране.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ – «Обвал цен на нефть: Казахстан пересмотрит бюджетные расходы, Россия откупорит кубышку» — Снижение цен на нефть более чем на треть приведет к оптимизации бюджетных расходов в Казахстане, говорится в совместном заявлении правительства и Национального банка республики. При этом не исключено, что казахстанским властям придется глобально переверстывать трехлетний (на 2020-2022 годы) бюджет, поскольку он базировался на среднегодовой цене на нефть в $55 за баррель – но это только в том случае, если пике затянется, в чем аналитики не уверены.

TIME . KZ . «Империя наносит ответный удар?» — Вчерашний понедельник можно смело назвать черным: после того как в Вене сорвалось подписание нового соглашения ОПЕК+, которое должно было снизить общий объем добычи нефти, Саудовская Аравия резко нарастила производство углеводородов, в связи чем цена черного золота рухнула вниз. Днем стоимость нефти марки Brent упала более чем на 30 процентов, что тут же отразилось на соотношении рубля и доллара. Эффект почувствовали и жители Казахстана. Обменные пункты тут же повысили стоимость американской и европейской валют, чтобы сохранить паритет между тенге и рублем. По всей видимости, падение национальной валюты продолжится, если цена на нефть не стабилизируется и не начнет расти. Эксперты рассказали газете “Время”, почему энергоресурсы дешевеют и что ждет казахстанцев в ближайшее время.

«Такая зачистка нам не нужна!» — Верховный суд предотвратил экологическую катастрофу. Дорогущий проект по перезахоронению ядовитых отходов бывшего химзавода в Актюбинской области должен быть пересмотрен. Планы по избавлению от опас­ных остатков бывшего химического завода имени Кирова, что расположен в актюбинской Алге, вынашивались официальными структурами региона последние 20 лет. Все это время местные экоактивисты твердили: без разумного подхода перезахоронение отходов может добавить региону бед. Экологических, медицинских и прочих.

«Пытка пакетом» — Ежедневный оборот полиэтиленовых изделий в Казахстане составляет 15 миллионов штук. В Алматы на днях прошла международная экологическая конференция “Загрязнение пластиком: поиск решений и сотрудничества” с участием представителей Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР), ПРООН, UNEP, UNISEF, городского акимата, бизнеса, отечественных и зарубежных НПО, а также экоактивистов. Эксперты считают загрязнение пластиком главной на сегодняшний день экологической проблемой человечества — это наносит ущерб окружающей среде на протяжении всего “жизненного цикла”, от производства (заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 млн тонн углекислого газа в год) до утилизации.

INFORMBURO . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Что было и чего не было сделано после кордайского погрома» — Я думаю, что именно этот конфликт для государства должен стать своеобразным сигналом о том, что далее работать в прежнем режиме невозможно. Убийство 11 человек произошло при попустительстве КНБ, МВД и управления внутренней политики, которые должны тушить такие пожары в зачатке. Многие сейчас критикуют политику межнационального согласия, которую пропагандировал Елбасы (хотя это не критика, а критиканство). Времена меняются, и она действительно нуждается в модернизации, в некотором перерождении. Настали те времена, когда государство уже не может полноценно навязать определённую доктрину, но оно может создать условия для гражданского – и в том числе межнационального – диалога.

CAMONITOR . KZ . «Уроки Кордая: власть РК своими оценками лишь усиливает страхи неказахов» — Месяц назад, похоже, было окончательно подорвано декларировавшееся долгие годы в Казахстане межнациональное согласие. Трагедия, которая разыгралась в Кордайском районе, разделила жизнь этносов, проживающих на территории страны, на «до» и «после». И дело не только в гибели 11 человек, но и в невнятной реакции со стороны власти на случившееся. Как воспринимают ее представители нетитульных наций? Сохраняют ли они надежды на полноценное урегулирование ситуации или же настроены паковать чемоданы? Об этом наш разговор с историком-этнологом, автором книги «Этнические, мигрантские конфликты и превентивная этнополитика» Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ.

Кенже ТАТИЛЯ – «Чтобы вывести образование из кризиса, нужна политическая воля» — Писать о проблемах образования одновременно и легко, и трудно. Легко потому, что эти проблемы давно на слуху, а трудно в связи с тем, что они нарастают с каждым годом и оттого кажется, что их решить невозможно. Между тем, образование – одна из немногих сфер, которая в перспективе может дать Казахстану шанс утвердиться в качестве цивилизованной страны.

KAPITAL . KZ . «Нефтяной сценарий: От пессимизма к оптимизму?» — О том, какие факторы продолжат оказывать влияние на ситуацию на сырьевом и валютном рынке, будут ли они иметь сдерживающий или наоборот неконтролируемый характер (как со стороны мирового сообщества, так со стороны кабмина и Нацбанка), а также как все это скажется на казахстанской экономике попытался выяснить у экспертов Расула РЫСМАМБЕТОВА, финансовый консультант, Тимура АБИЛКАСЫМОВА, экономист, автор аналитического телеграмм-канала Risk Takers, Олжаса ТУЛЕУОВА, экономист, управляющий директор Центра исследований прикладной экономики.

FORBES . KZ . «Сергей Домнин: Курс тенге не будут удерживать» — События «черного понедельника» прокомментировал эксперт в сфере экономики — Слишком много неизвестных, чтобы оценивать. Все началось с сокращения спроса на нефть в Китае на фоне коронавируса, продолжилось тем, что не договорились Москва и Эр-Рияд. Есть риск, что ситуация может продлиться достаточно долго до того, как посыпятся нефтеэкспортеры, у которых были слабые резервы – как финансовые, так и резервы по стоимости добычи с учетом налоговой и транспортной составляющих. Мы не посыпемся. Но без серьезных интервенций регулятор не сможет избежать резкого скачка обменного курса тенге. Если низкие цены на нефть – это надолго (от нескольких месяцев до года), необходимо переверстывать бюджет (он у нас сверстан при цене $55) и искать, за счет чего компенсировать выпадающие доходы.

«Алмас Чукин: Это даже не потрясение — это начало новой эры» — Для нас это даже не потрясение, это начало новой эры в нашем развитии, поскольку для нас нефть — это основной товар, основа нашей экономики. Сегодня мы готовы всё пережить, и на несколько лет запаса хватит. Проблема, что делать дальше?

KURSIV . KZ . «Тайны закрытого клуба успешных людей» — Young Presidents’ Organization является одним из самых влиятельных бизнес-объединений в мире. О том, чем живет клуб YPO Kazakhstan, рассказал в интервью его председатель Берик КАНИЕВ – Идея создать YPO Kazakhstan пришла Нурлану Каппарову. Он был моим партнером, а сейчас партнером является его семья, в частности Гаухар Каппарова. А все началось со встречи с членами YPO Стамбула, которые и рассказали ему о принципах работы организации. Принципы эти Нурлану настолько понравились, что он буквально загорелся идеей создать YPO в Казахстане, связавшись с европейским отделением организации, которое должно было нас курировать. Вначале вместе с Нурланом в нашем YPO было только трое. Это еще Ельдар Абдразаков и Ерлан Кожасбай. Но постепенно организация стала увеличиваться. Многие бизнесмены, когда знакомились самой философией YPO, стали соглашаться, что такая организация в Казахстане нужна.

365 INFO . KZ . «Работать официантом выгоднее, чем преподавателем: особенности рынка в Казахстане» — Как квалификация влияет на зарплату? В некоторых регионах Казахстана работать официантом или кассиром выгоднее, чем преподавателем ВУЗа, а в ряде профессий карьерный рост не приносит роста зарплат. Комитет по статистике опубликовал многочисленные данные по структуре и распределению заработной платы казахстанцев. Выяснилось, что женщины зарабатывают в полтора раза меньше мужчин, хотя оплате труда программистов могут позавидовать многие (но не рестораторы).

LITER . KZ . ««Схватила за волосы и ударила головой об ледяную землю» — Санавар Закирова напала на дочь заслуженного педагога» — Тамара ШАКИРОВА 9 марта в своем аккаунте в Facebook написала об инциденте, который произошел у ее дома — «8 марта, в Международный женский день, произошел ужасный случай у нас дома. Вынуждена об этом написать в сети, так как не хочу, чтобы наши диванные батыры все переврали! Закирова Санавар, которая является ответчиком по делу, в котором она проиграла под предлогом исполнения решения суда, пришла сегодня к нашему дому. Она напала на мою дочь, нанеся телефоном удары по голове, схватила за волосы и ударила головой несколько раз об ледяную землю», — написала она.

AZATTYQ . ORG . «Проект строительства ГЭС на Бартогайском водохранилище. Тревоги жителей» — Жители расположенных рядом с Бартогайским водохранилищем сёл опасаются, что в случае строительства гидроэлектростанции для орошения полей может не хватить воды. В компании, которая намерена построить ГЭС, заверяют, что дефицита воды не будет и водохранилищем, из которого берет начало Большой Алматинский канал, распоряжаются власти.

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