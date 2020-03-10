Т2,1 трлн превысили расходы бюджета за январь-февраль в РК

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане за январь-февраль расходы республиканского бюджета превысили Т2,1 трлн, заявил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Расходы республиканского бюджета составили Т2,1 трлн», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

По его словам, расходы государственного бюджета исполнены на 96,5%, республиканского – 97,1%, местных бюджетов – 96,9%.

Не исполнено по расходам Т62 млрд: из них экономия – Т10 млрд, неосвоение – Т52 млрд, что на Т23 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным Смаилова, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих министерствах: национальной экономики – Т15,6 млрд, КНБ – Т8,3 млрд, образования и науки – Т4,7 млрд, юстиции – Т4,6 млрд, культуры и спорта – Т4,2 млрд, внутренних дел – Т3,3 млрд.

По его словам, основные причины неосвоения бюджета по расходам: позднее подписание кредитных договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсов и несвоевременное принятие нормативно-правовых актов (НПА).