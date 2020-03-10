Чуть больше Т1 млн накопил в среднем каждый казахстанец в ЕНПФ к 1 февраля 2020 года

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Чуть больше Т1 млн накопил в среднем каждый казахстанец в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) к 1 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба фонда.

«На 1 февраля 2020 года средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков по обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ составляют Т1,09 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 11%», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В разрезе полов, как отмечается, лидируют мужчины, которые накопили в среднем по Т1,2 млн (рост по сравнению с 2019 годом составил 10%), женщины накопили чуть меньше – Т949 тыс., однако, по данным фонда, рост составил уже 12%.

«Вместе с тем средняя сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов составила Т509 тыс. тенге (рост 17%) и Т48,5 тыс. по добровольным пенсионным взносам», — уточнили в фонде.

Отмечается, что это средние цифры, выведенные из счетов всех вкладчиков – тех, кто только начал трудовую деятельность и начал перечислять взносы в ЕНПФ, и тех, кто это делает взносы на протяжении 20 лет.

«В наступившем году накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 22 года. И уже сейчас можно подводить промежуточные итоги. Так, средняя сумма пенсионных накоплений вкладчиков, осуществлявших регулярные взносы в фонд с 1998 года, на начало 2020 года составила Т5,3 млн», — проинформировали в ЕНПФ.