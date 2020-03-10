Нацбанк РК провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Национальный банк Казахстана провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«На глобальных фондовых и валютных рынках наблюдается ухудшение ситуации. Распространение коронавируса СOVID-19 и недостижение договоренностей странами ОПЕК (организации стран-экспортеров нефти – КазТАГ) и ОПЕК+ (участники сделки с ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти – КазТАГ) о сокращении добычи нефти усиливают риски замедления мировой экономики. Цены на нефть с 6 марта 2020 года снизились с $50 до $35 долларов за баррель или более чем на 30%. Валюты развивающихся рынков, в том числе торговых партнеров Казахстана, слабеют. Учитывая внешние условия, Национальный банк 10 марта 2020 года для стабилизации ситуации на валютном рынке проводил валютные интервенции», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что впервые на валютных торгах АО «Казахстанской фондовой биржи» был активизирован метод франкфуртского аукциона – инструмент, как поясняется, был разработан биржей совместно с Национальным банком «для предотвращения необоснованной волатильности».

«Национальный Банк не допустит дестабилизации ситуации и осуществляет постоянный мониторинг валютного рынка. В случае необходимости валютные интервенции будут возобновлены. В рамках политики транспарентности все валютные операции Национального банка будут освещаться через публичные заявления», — заверил регулятор.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%.