Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан будет придерживаться плана на 2020 год по объемам добычи нефти, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«Есть планы на 2020 год (по объемам добычи нефти – КазТАГ). Мы будем придерживаться этих планов. И, согласно этим планам, особого наращивания или снижения (объемов добычи нефти – КазТАГ) нет», — сказал Ногаев в кулуарах правительства во вторник.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.