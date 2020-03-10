Пенсии, пособия и АСП будут проиндексированы – минфин РК

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пенсии, пособия и адресная социальная помощь (АСП) будут проиндексированы, заявил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Кроме того, будут приняты меры по индексации пенсий, пособий, АСП с учетом пересмотра коридора инфляции», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Также, по его данным, потребуют индексации ряд расходов, привязанных к курсу тенге – обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), лечение граждан Казахстана за рубежом, обучение в рамках программы «Болашак» и ряд других.

Смаилов отметил, что потребует индексации еще одно направление в рамках обеспечения сбалансированности бюджета – пересмотр дивидендной политики компаний квазигоссектора.

Ранее сообщалось, что Национальный банк (НБ) РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.