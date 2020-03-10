Казахстан должен активней продвигать торгово-экономические интересы в Афганистане – Токаев

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – По мнению президента РК Касым-Жомарта Токаева, Казахстан должен активней продвигать торгово-экономические интересы в Афганистане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Казахстан должен более активно заниматься продвижением своих торгово-экономических интересов на афганском направлении», — сказал Токаев в ходе встречи со специальным представителем президента Казахстана по Афганистану Талгатом Калиевым.

Глава государства отметил важность эффективной деятельности спецпредставителя по Афганистану с учетом активизации процесса афганского урегулирования.

«Установление прочного мира в этой стране отвечает долгосрочным национальным интересам Казахстана, способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Геополитическая ситуация вокруг Афганистана входит в новую стадию развития вслед за недавним заключением соглашения между США и движением «Талибан». Следует пристально отслеживать динамику текущих тенденций в Афганистане и вокруг него, оказывать содействие национальному примирению и восстановлению этой страны», — сказал Токаев.

Спецпредставителю поручено усилить взаимодействие по афганской проблематике с зарубежными партнерами в двустороннем формате и в рамках многосторонних переговорных механизмов, что актуально с точки зрения противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной миграции и наркотрафику.