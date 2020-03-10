Названы правила домашнего карантина для приезжающих в РК из стран со вспышками коронавируса

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Названы правила домашнего карантина для приезжающих в Казахстан из стран со вспышками коронавируса.

«Что такое домашний карантин? Вы встречаете родных, друзей, вы должны позаботиться и предоставить комнату. Она должна хорошо проветриваться. В комнате должно находиться минимум вещей. Не нужно комнату заставлять. Нужно чтобы все легко дезинфицировалось. И на 14 дней он должен самоизолироваться. Что это такое? Он никуда не выходит, не посещает общественные места. Он никого не принимает, ни гостей, ни подружек, ни родных. Никаких ресторанов, никаких поездок в общественном транспорте. Это полная самоизоляция», — сказала доктор медицинских наук Динагуль Баешева на пресс-конференции во вторник.

Она также отметила, что ухаживать за больным должен молодой и здоровый человек, так как они наименее подвержены риску заболеваний.

«Дома надо иметь дезрастворы, соблюдать правила личной гигиены. За 14 дней, если у него есть коронавирус, он сам просанируется и не будет представлять источник угрозы для окружающих. И конечно же, что за этим человеком – чтобы кушать приносил, заботился, должен молодой и здоровый человек», — сказала Баешева.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 80,7 тыс. заболевших в нескольких странах и более трех тысяч смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.