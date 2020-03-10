Минюст РК проверяет нотариальные доверенности на авто из Армении и Кыргызстана

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Министерство юстиции Казахстана проверяет нотариальные доверенности на автомобили из Армении и Кыргызстана, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы сенаторов.
«В январе министерством юстиции направлено в территориальные органы юстиции указание создать совместно с нотариальными палатами комиссии по выявлению и проверке законности выдачи доверенностей на автомашины, ввезенные из Армении и Кыргызстана», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.
Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев
24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию
3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.
В этот же день правительство Казахстана приняло
Необходимость регистрации
Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию