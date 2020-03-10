Казахстан и Узбекистан начинают строительство центра торгово-экономического сотрудничества

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан и Узбекистан начинают строительство международного центра торгово-экономического сотрудничества«Центральная Азия» (МЦТЭС) на казахско-узбекской границе, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«На днях мы приступим к реализации важнейшего торгового проекта на южном направлении – строительству Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном. Об этом была договоренность на уровне глав государств еще два года назад. А конкретные меры мы обсудили с коллегой – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. Встретились мы с ним, несмотря на мартовский женский праздник, в выходной день недалеко от будущего МЦТЭС – на пограничном пункте пропуска «Жибек Жолы — Гишт Куприк», — сообщил Султанов во вторник на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что МЦТЭС – это важный элемент торговой кооперации в регионе Центральной Азии.

«Здесь будут созданы не только объекты оптово-розничной торговли и прилегающей инфраструктуры, но и важный транспортно-логистический центр», — рассказал он.

По словам главы МТИ, «в условиях экономической нестабильности в мире, снижения цен, угроз международной торговли от коронавируса, снижения туризма интенсификация торговли с соседями – лучший способ вместе справляться с кризисными явлениями».

«Центральная Азия сегодня – это динамичный регион с населением более 71 млн человек. В ЦА есть огромные возможности для внутрирегионального разделения труда – страны региона представляют друг для друга идеальные рынки сбыта. И, что немаловажно, все наши страны – уже активно сотрудничают друг с другом. Наш взаимный торговый оборот только товарами со странами Центральной Азии по итогам 2019 года составил $5,1 млрд. Крупнейшим торговым партнером в регионе является Узбекистан, на долю которого приходится более 60% взаимной торговли Казахстана с регионом. Опережающий темп роста взаимной торговли и оказания услуг продолжается с 2017 года и в среднем составляет 30,7%. И как ранее уже говорилось, взаимная торговля, перевалив в истекшем году четырехмиллиардный рубеж, легко приближается к пяти, что уже позволяет ставить более амбициозные задачи удвоения общего объема обмениваемых товаров, работ и услуг», — поделился информацией министр.

По мнению главы МТИ, создание МЦТЭС позволит больше усилить экономическую кооперацию наших стран и станет одним из якорных проектов коридора «Юг-Север, Север-Юг»: «Он станет частью большого продуктопровода из региона в другие страны».

«Вы знаете, что в настоящее время в Казахстане проводится работа по созданию товаропроводящей системы, включающей в себя сеть оптово-распределительных и агро-логистических центров. Аналогичная инфраструктура создается при поддержке Азиатского банка развития в соседних Узбекистане и Кыргызстане. Реализация проекта МЦТЭС не только откроет для Казахстана ворота на юг, но позволит нашим государствам выстроить единый механизм для совместного экспорта товаров в третьи страны, в первую очередь, в Россию, Европу и Китай», — поделился планами Султанов.

Также министр отметил, что рядом с МЦТЭС находятся Шымкент и Ташкент, в непосредственной близости – жд-станция Сарыагаш, международный пункт пропуска «Жибек жолы», автодорога Западная Европа – Западный Китай.

«Благодаря совместной работе наши страны могут создать единый пул производителей сельхозпродукции и обеспечить стабильные поставки на экспорт качественного продовольствия», — написал министр.

Он пообещал, что сообщит о запуске нового проекта через несколько дней.

«Ну и, конечно же, мы с коллегой проговорили и текущие вопросы: упрощение и гармонизацию таможенных норм и стандартов, интеграцию информационных систем таможенных служб, вопросы реконструкции и модернизации пунктов пропуска на границах. Все это должно способствовать сокращению временных и материальных издержек при грузоперевозках товаров», — резюмировал Султанов.