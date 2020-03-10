Жители Актау пожаловались на резкий скачок цен на помидоры и огурцы из-за коронавируса

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Алматы. 10 марта. КазТАГ – Жители Актау пожаловались на резкий скачок цен на помидоры и огурцы из-за коронавируса, сообщает «Лада».

«Жители Актау жалуются, что сегодня, 10 марта, стоимость килограмма помидоров достигает Т1055, килограмма огурцов — Т1210. В городском отделе предпринимательства и развития промышленности заявили, что цены поднялись из-за сокращения поставок овощей из соседних стран на фоне вспышки коронавируса», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как утверждают жители, цены повысили 10 марта.

«На прошлой неделе огурцы продавали по 785 за килограмм и по Т600 помидоры. Еще вчера огурцы стоили Т1000. Это просто немыслимо. Как жить с такими ценами на овощи», — жалуются жители Актау.

Сотрудники городского отдела предпринимательства и развития промышленности ответили, что огурцы и помидоры не входят в список социально значимых продуктов и цены на них не мониторятся.

«Мы считаем, что цены повысились из-за закрытых границ с Ираном и Азербайджаном на фоне вспышки коронавируса. Акимат уже проводит работу, надеемся, скоро цены стабилизируются», — сообщили в городском отделе предпринимательства.

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