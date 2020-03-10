Минфин: Правительство РК рассматривает целесообразность продолжении строительства ЛРТ

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Вопрос целесообразности продолжения строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ) находится на рассмотрении правительства, сообщил первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

«По ЛРТ. Рекомендация счетного комитета поступила в правительство, сейчас находится на рассмотрении, будут изучаться все доводы, после чего будет принято решение о продолжении или отмене (строительства ЛРТ – КазТАГ)», — сказал Шолпанкулов на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь министр национальной экономики РК Руслан Даленов добавил, что ЛРТ является проектом городского, а не республиканского бюджета.

«ЛРТ – проект местного бюджета, города. Консультации необходимо проводить с городом, после чего соответствующее решение будет приниматься, потому что есть и плюсы реализации и, соответственно, минусы его и особенно в текущей ситуации», — сказал он.