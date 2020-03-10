Nur Otan набирает друзей

Заставят ли власть внешние вызовы поторопиться с внутренним выбором?

Правящая партия проведет праймериз (внутрипартийные выборы) с 30 марта по 16 мая. Такое решение принято в четверг, 5 марта, на заседании бюро политсовета партии власти. Что это значит? Окончательный ответ мы, скорее всего, получим 18 марта после заседания политсовета партии.

Впрочем, его можно с высокой долей вероятности предсказать уже сейчас: скорее всего, уже в этом году пройдут досрочные парламентские выборы, сколько бы министр пропаганды Даурен Абаев не утверждал обратное. К такому выводу подталкивает мировая экономическая ситуация, не сулящая нашей стране ничего хорошего. Речь идет прежде всего об эпидемии коронавируса, фактически остановившей самую быстрорастущую экономику мира – китайскую. Эта мировая беда, подтолкнувшая цены на нефть к стремительному падению, уже сказалась и еще скажется как на Казахстане, так и на его стратегическом союзнике – Российской Федерации. Стоимость бочонка нефти упала до 31 с небольшим доллара, и это, кроме всего прочего, ставит под сомнение обещанные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым глубокие экономические и социальные реформы.

В довершение ко всему, под вопросом оказываются многие совместное проекты с Китаем, чья экономика еще не скоро оправится от коварного COVID 19.

В такой ситуации пространству между Россией и Китаем, как нередко на западе называют нашу страну, грозит не просто экономическая турбулентностью, но и потеря политической управляемости. Падение уровня жизни значительной части населения, отсутствие у власти четкого видения дальнейшего социально-экономического развития, рост в обществе националистических, изоляционистских настроений, вынуждает правящий класс лихорадочно искать варианты, позволяющие ему удержать власть.

Очевидно, что основным, если не единственным выходом, может стать демонтаж суперпрезидентской власти с созданием взамен парламентско-президентской или даже чисто парламентской республики. Но сегодняшний парламент, мягко говоря, не слишком авторитетен в глазах общества. И если следующий депутатский корпус будет избран по старым правилам, это только законсервирует проблему. Так называемые партийные списки до недавнего времени не только утверждались, но и фактически составлялись в администрации президента. Однако, сегодняшняя АП рискует не справиться даже с этой задачей, что наглядно продемонстрировал прошлогодний отбор кандидатов в Национальный совет общественного доверия.

С другой стороны, второй пакет реформаторских законопроектов, который, как было объявлено, НСОД должен разработать до конца года, грозит закрепить ослабление позиций прежней элиты. Попыткой сохранить ее влияние можно считать недавний меморандум между партией Nur Otan и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Теперь в НПП, которая де-факто превратилась в мощнейшее министерство по делам бизнеса, будет создана первичная организация партии власти. Учитывая полувоенную дисциплину в «Атамекене», а также фигуру главы палаты Тимура Кулибаева, можно ожидать массового притока представителей МСБ в Nur Otan. Так что, предстоящие праймериз могут стать способом привлечь в будущий парламент авторитетных на местах бизнесменов и заодно ослабить позиции набирающей политические очки партии «Ак Жол». Так, вероятнее всего, рассуждают инициаторы праймериз. Вдобавок первый заместитель председателя Nur Otana Бауыржан Байбек, поздравлляя казахзстанок с 8 марта, фактически объявил для них день октрытых дверей, пригласив всех желающих сделать политическую карьеру представительниц прекрасного пола принять участие в парймериз.

Показательно, что их первый этап должен завершиться 16 мая – к этому сроку Токаев ждет от правительства программы «реформ через колено», о необходжиомстит которых он говорил на расширеном заседании кабмина 24 января. И, скорее всего, ничего путного не дождется: сегодня у правительства нет ни идеологии этих рефрм, ни денег на их воплощение.

В то же время именно пермьеру Мамину лидер Нур Отана Нурсултан Назарбаев поручил разработку новой партийной программы. И если предложенный правительством командой Мамина план реформ не устроит действующегоглаву госдуарства, то просле отставки кабинета министров Аскар Узакбаевич может сменить Бауыржана Кыдыргалиевича, замещающего на высоком партийном посту бывшего, а в последствии снова возглавить правительство про итогам парламентских выборов.

Главный вопрос теперь — издаст ли действующий президент указ о досрочном проведении этих выборов. Если это случится, то будет означать потерю Токаевым инициативы. Досрочные выборы, которые сегодня гораздо больше нужны первому президенту, нежели второму, могут привести к внесению новым депутатским корпусом поправок в Конституцию, ограничивающих президентскую власть. Если же глава государства такой указ не подпишет (а по закону объявлять досрочные выборы может только он), то подконтрольный Nur Otan, а значит, Библиотеке действующий депутатский корпус может торпедировать все реформаторские начинания Токаева и тем самым свести на «нет» его и без того не стойкий позитивный имидж внутри страны и за ее пределами.

Не исключено, что именно угроза такого сценария, чреватого возможной дестабилизацией положения в стране, стала истинной причиной блиц-визита зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева в Нур-Султан. В всяком случае, на такие выводы наталкивает растиражированная фраза московского гостя: «Мы внимательно следим за происходящим в Казахстане». Политологи и прочие наблюдатели уже расценили этот визит как поддержку действующего президента. Но так ли это на самом деле? Есть версия, согласно которой по итогам заседания политсовета партии 18 марта Касым-Жомарт Токаев объявит о выходе из состава политсовета и возможно – о приостановлении своего членства в партии. С одной стороны, такой шаг добавит Касым-Жомарту Кемелевичу очков внутри страны (партии вообще и эта партия в особенности не пользуются особой популярностью у публики), а с другой — станет сигналом к фактическому окончанию пресловутого двоевластия. В этом случае парламентские выборы ,скорее всего, пройдут в конституционные сроки – весной 2021 года, а на партийном поле за это время появится новая сила, которую президент если не возглавит, то по крайней мере, будет ее политически поддерживать. Пока подходящего проекта на горизонте не видно, но понятно, что второму президенту позарез нужна свежая политсила без скелетов в шкафу.

Если ее удастся быстренько организовать (а год для этой цели – срок вполне достаточный), то «перезагруженный» по результатам праймериз Nur Otan получит в новом парламенте конкурента (многие акимы и министры, обеспечивающие этой партии административный ресурс, поторопятся сменить «прописку» вслед за главой государства) и сформирует совместно с ним то, что у нас принято назвать «правительством народного доверия».

Если, конечно, к этому времени экономическая и социальная ситуация в стране помноженные на мировую конъюнктуру, не сведут это доверие к нулю и не сделают актуальным для Казахстана украинский сценарий fall-state. Это ведь у России, как на днях заявил ее минфин, есть возможность на деньги стабфонда добрый десяток лет пристойно поддерживать бюджетные расходы даже при стоимости нефти 25-30 долларов. У нас такой подушкм безопасности нет, как, видимо, нет и времени на выборы парламента в «конституционные сроки».

Судя по вчерашнему экстренному заявленгию правительства и Нацбанка,внешние вызовы (да и внутренние тоже) могут попросту не оставить власти временной форы на «перезагрузки», праймериз и прочие политические «хороводы».

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