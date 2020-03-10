Минтруда: Пенсии и пособия в РК будут повышены в случае выхода инфляции за пределы коридора

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Пенсии и пособия будут повышены в случае выхода инфляции за пределы коридора, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Что касается индексации пенсий и пособий в связи с изменением курса валюты, оно будет зависеть, если в последующем уровень инфляции будет выходить за запланированный коридор, то индексация размеров пенсий и пособий будет произведена», — сказал Нурымбетов на пресс-конференции во вторник.

При этом он отметил, что повышение заработной платы бюджетникам будет зависеть от возможностей бюджета.

«В прошлом году с 1 июня была на 30% повышена заработная плата, с 1 января 2020 года также была в среднем на 20% повышена заработная плата в бюджетных организациях. Поэтому в текущем году это будет зависеть от возможностей бюджета», — отметил он.

Кроме того, Нурымбетов сообщил, что в частном секторе вопрос стоит не о повышении заработной платы, а о сохранении рабочих мест.

«Касательно частных организаций – призывать к повышению зарплаты будет проблематично, для нас будет стоять задача сохранения рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы. И как в предыдущие годы показывало, у нас работодатели демонстрировали высокую социальную ответственность бизнеса, и мы будем на это рассчитывать», — добавил глава минтруда.

Ранее первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов заявил, что пенсии, пособия и адресная социальная помощь (АСП) будут проиндексированы с учетом пересмотра коридора инфляции.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%.