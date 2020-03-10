МНЭ РК не ожидает резкого повышения цен на товары и продукты питания

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Резкого повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары не будет, считает министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Большая часть продовольственных товаров производится здесь, привязана к местным ресурсам. Поэтому в результате изменения курса доллара/тенге изменений быть не должно. Другие факторы, конечно, могут влиять – сезонность, товарные препятствия, отсутствие конкуренции, сговоры и т.д. Но по тем продуктам, которые производятся из внутренних ресурсов, влияние внешнего курса, влияние курса доллара ограничено», — сказал Даленов на пресс-конференции во вторник.

Кроме того, он отметил, что некоторое влияние изменения курса тенге на цены на непродовольственные товары все же возможно.

«Что касается непродовольственных товаров, техники, электронной техники, фармации и т.д., где производство внутреннее либо отсутствует, либо не на должном уровне, конечно, влияние курс будет оказывать. Но мы проходили это и в 2009 году, и в 2016. Оно разнонаправленное», — отметил он.

Как пояснил Даленов, в сфере фармации резкого повышения цен не будет благодаря институту контрактования.

«Существует институт контрактования в сфере фармации, единый дистрибьютор уже основную продукцию законтрактовал. Что касается электроники, то, как правило, мировые бренды заранее учитывают локальную составляющую о том, что цена должна соответствовать внутренним возможностям спроса, есть понятие «стоков», — пояснил он.

Кроме того, он подчеркнул, что комитет по защите конкуренции будет отслеживать и пресекать любые ценовые сговоры.

«Что касается конкуренции, то в данном направлении работает комитет по защите конкуренции. Все ценовые сговоры, которые будут иметь место, будут пресекаться сначала в виде уведомления, потом уже реагированием в форме проверки. Поэтому мы считаем, что инфляционные процессы можно держать на контроле даже в такой ситуации, когда внешняя конъюнктура очень неблагоприятная», — сказал Даленов.Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%.