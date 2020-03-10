ВВП пересмотрим в зависимости от оценки мировых трендов по котировкам – Даленов

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/Тулкин Ташимов. ВВП пересмотрим в зависимости от оценки мировых трендов по котировкам, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«По итогам двух биржевых дней трудно сказать, как поведет себя нефть, поскольку она является триггером для принятия мер. Мы будем ждать итогов квартала и после этого поймем, насколько текущий тренд будет распространяться на весь год. Исходя из итого сделаем прогноз при уточнении ВВП по росту экономики. В этом году 4,1% пока есть. Но, очевидно, его (ВВП на 2020 год – КазТАГ) будем пересматривать. Вопрос как, будет зависеть от нашей оценки мировых трендов по котировкам. Пока насколько она сложится, не скажет ни один эксперт. Но в любом случае это будет в сторону уменьшения», — сказал Даленов в кулуарах правительства во вторник.

При этом номинальный объем ВВП, по его словам, сильно сокращаться не будет.

Кроме того, глава ведомства заметил, что миннацэкономики проводит консультации с министерством финансов по поводу увеличения дефицита бюджета.

«Дефицит 3% к ВВП – это лимит, который выдерживает бюджет. Скорее всего, будет увеличен до 3% с нынешнего 2,4%», — сказал глава МНЭ.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%.