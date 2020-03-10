Гатредди Бабуджи исключен из состава правления Tengri Bank

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Алматы. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО Tengri Bank получило отказ на согласование в должности заместителя председателя правления кандидатуры Гатредди Бабуджи, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Решением совета директоров от 5 марта 2020 года Гатредди Бабуджи – заместитель председателя правления, член правления исключен из состава правления банка», — говорится в сообщении банка, распространенном KASE во вторник.

С учетом внесенного изменения, согласно документу, правление Tengri Bank состоит из двух человек: Сингх Паван, Куандыков А.А.

Напомним, агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в минувшую пятницу отказало в согласовании кандидатуры Гатредди Бабуджи (Gatreddi Babuji) на руководящую должность в банке.

На начало февраля в правлении банка были только председатель Сингх Паван и заместитель председателя Гатредди Бабуджи.

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АО Tengri Bank отказался

от объединения с Capital Bank и AsiaCredit Bank и ведет судебные тяжбы с несколькими экс-руководителями.

Контролирующим акционером банка является Punjab National Bank, которому принадлежали на 1 января 2020 года 41,64% всех акций.

По данным Нацбанка, на 1 января Tengri Bank занимал 19 место по объему активов (Т124 млрд) среди 27 казахстанских банков.

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