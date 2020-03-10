Нацкомпании будут заключать долгосрочные контракты с производителями взрывчатки

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК прорабатывает возможность долгосрочных контрактов между национальными компаниями и производителями взрывчатых веществ и химикатов, сообщил ИО министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

«В химической промышленности нами планируются поддержка отечественных предприятий через: (…) проработку возможности заключения долгосрочных контрактов между отечественными производителями взрывчатых веществ, промышленных химикатов (доля более 30%) с национальными компаниями, системообразующими предприятиями, недропользователями», — сказал Ускенбаев на заседании правительства во вторник.

Кроме того, он сообщил, что планируется субсидирование сельхозтоваропроизводителям (СХТП) стоимости минеральных удобрений только отечественного производства, а также разработка мер государственной поддержки для предприятий отрасли, готовых производить сырье для развития лакокрасочной отрасли, производства строительных материалов и других смежных отраслей.