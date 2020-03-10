Рост показателей в ведущих отраслях экономики РК зафиксировали в МНЭ

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Рост показателей в ведущих отраслях экономики Казахстана в январе-феврале текущего года зафиксировали в министерстве национальной экономики (МНЭ) РК.

«Темп роста промышленности составил 5,8%. При этом обрабатывающий сектор (9,4%) вырос темпами в два раза выше, чем горнодобыча (4,7%). В восьми регионах объемы промышленности выросли от 5,9% до 8,3%, ниже среднереспубликанского уровня роста показали девять регионов, из них по двум регионам зафиксировано снижение (Жамбылская и Кызылординская области). Рост в строительном секторе составил 11,9%, рост выше 12% показали четыре региона, в четырех регионах (Мангистауская, Павлодарская, Кызылординская области и Шымкент) зафиксировано снижение. Выпуск в сельском хозяйстве вырос на 2,2%, в восьми регионах отмечен рост выше среднереспубликанского значения», — сказал глава МНЭ РК Руслан Даленов на заседании правительства во вторник.

Внешнеторговый оборот в январе текущего года составил $6,7 млрд, объемы экспорта – $4,3 млрд, импорт – $2,4 млрд. Таким образом, обеспечено положительное сальдо торгового баланса в сумме $1,9 млрд.

«За январь-февраль инвестировано в экономику Т1,5 трлн. Половина вложенных инвестиций приходится на Атыраускую область. Регионам необходимо усилить мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов согласно ранее подписанных меморандумов», — добавил Даленов.