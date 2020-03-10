Объем утренних торгов «тенге-доллар» составил $318,5 млн по курсу Т393,5/$1 – Нацбанк

Алматы. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане объем утренних торгов подорожавшим на 3% долларом составил $318,5 млн по курсу Т393,5/$1, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Общий объем торгов парой тенге-доллар, который прошел на франкфуртском аукционе, составил $318,5 млн по курсу 393,5/$1», — говорится в сообщении, распространенной во вторник.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам утренней сессии на торгах KASE во вторник составил Т393,5/$1. Относительно утренних торгов в пятницу доллар повысился на Т11,49, или на 3%.

В Нацбанке уточнили, что франкфуртский аукцион впервые запущен во вторник при открытии торгов на KASE в связи со значительным отклонением цены от последней сделки предыдущего торгового дня.

«Инструмент был совместно разработан Нацбанком и биржей для предотвращения необоснованной волатильности. Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок», — следует из сообщения.

В центробанке напомнили, что на глобальных фондовых и валютных рынках наблюдается ухудшение ситуации.

«Цена на нефть снизилась более, чем на 30% за последний торговый день. Учитывая текущие внешние условия, обменный курс тенге скорректировался под действием внешних факторов», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%.