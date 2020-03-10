Зарплаты в Казахстане устанавливает частный сектор, госдоля небольшая – Даленов

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Зарплаты в Казахстане устанавливает частный сектор, государственная доля в зарплатах небольшая, заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Зарплаты кто устанавливает? Вы где зарплату получаете? Ну вот, Вы из частного сектора получаете. Государственная доля небольшая же в зарплатах. За функцию установления зарплаты в зависимости цены на российский бензин? Зарплаты устанавливает экономика всей страны. Я министр экономики, да. Частный сектор устанавливает зарплаты», — сказал Даленов во вторник корреспонденту агентства в кулуарах правительства, отвечая на вопрос, почему цены на бензин в Казахстане приближаются к российским, а зарплаты – нет.

По его словам, зарплаты казахстанцев сравняются с российскими, «когда будет рост экономики соответствующий».

«Будем работать над ростом (зарплат – КазТАГ). Сейчас планы меняются. Мы уже будем скоро подбираться, подходить к черте (по уровню зарплат как в России – КазТАГ). Если раньше лет 10 назад больше разрыв был (по уровню зарплат – КазТАГ) со странами, с Российской Федерацией и так далее, сегодня (Казахстан – КазТАГ) уже вполне рядом находится по паритету покупательской способности», — отметил он.

Министр повторил, что все зависит «от роста экономики».

«Будет рост экономики – будет рост доходов. Будут инвестиции – будет рост экономики. Будут условия хорошие в Казахстане – будут привлекаться инвестиции. Прогноз? Мы же не знаем, как будет развиваться ситуация в Российской Федерации, что будет здесь происходить. Но планы у нас есть. Я же не могу прям (назвать точные сроки по выравниванию зарплат с российскими – КазТАГ). Примерно тоже не могу (сроки – КазТАГ)», — добавил он, отвечая на вопрос, когда зарплаты казахстанцев сравнятся с российскими.