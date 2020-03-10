Владельцы «армянских» авто не готовы регистрировать свой транспорт по ряду причин – Мамин

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Владельцы автомобилей, зарегистрированных в Армении, не готовы регистрировать свой транспорт по ряду причин, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы сенаторов.

«Автовладельцы «армянских» автомашин не готовы регистрировать свой автотранспорт по ряду причин: высокая ставка сбора за первичную регистрацию (в зависимости от возраста автомашины, от Т663 до Т1 325 500); высокие ставки утилизационного сбора, которые им предстоит выплатить до 1 марта 2021 года (в зависимости от объема двигателя, от Т397 650 до Т3 048 650); разница таможенных пошлин на ввезенные автомашины (рассчитывается индивидуально для каждой автомашины); несоответствие автомашин требованиям Технического регламента Таможенного союза (активисты сами признают, что 80% завезенных автомашин не соответствуют установленным требованиям)», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

При этом, добавил он, автовладельцы внесли предложения по полной легализации ввезенных транспортных средств вне зависимости от технического состояния автомобиля и с уплатой минимальных сборов и пошлин в бюджет. Вместе с тем, по его словам, данные предложения затрагивают не только законодательство Казахстана, но и интересы стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«28 февраля под моим председательством проведено совещание для проработки вариантов решения данной проблемы с учетом действующего законодательства, а также интересов как государственного бюджета, так и автовладельцев. По итогам совещания уполномоченным государственным органам поручено продолжить диалог с инициативными группами автовладельцев для поиска соответствующих путей решения, а также усилить информационную работу среди населения по разъяснению требований законодательства и воздержанию от неконструктивных действий, недопустимости организации и проведения несанкционированных акций. Обсуждение данного вопроса продолжается на площадке министерства индустрии и инфраструктурного развития с участием руководства министерств внутренних дел, информации и общественного развития, представителей заинтересованных государственных органов», — уточнил Мамин.

Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.