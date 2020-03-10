92 населенным пунктам СКО грозят паводки

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. 92 населенным пунктам Северо-Казахстанской (СКО) области грозят паводки, сообщил вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин.

«СКО доложила, что все противопаводковые мероприятия у них завершены. Но, тем не менее, с учетом большого количества осадков, которое выпало, они считают, есть риски (паводков – КазТАГ) на 92 населенных пунктах СКО, куда будет обращено пристальное внимание», — сообщил Ильин во вторник в СЦК.

Отвечая на вопрос недофинансирования Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, вице-министр отметил, что это касается материально-технического обеспечения подразделений КЧС.

«35% (недофинансировании КЧС Павлодарской и Северо-Казахстанской областей – КазТАГ) касалось не только паводкового периода, это в том числе закуп пожарной техники, автоцистерн и автолестниц», — отметил Ильин.

По его словам, МВД уведомило правительство о невыполнении рядом регионов Казахстана дорожной карты по материально-техническому оснащению.