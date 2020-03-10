За непринятие должных мер в паводковый период акиматы привлекут к ответственности

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Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. За непринятие должных мер в паводковый период акиматы привлекут к ответственности, сообщил вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин.

«Касаемо населенных пунктов, которые вы назвали, проблема действительно существует. Акиматы мы уже уведомили. Сейчас это находится на контроле в том числе у прокуратуры. Как прокурор области, так и генеральная прокуратура за принятие должных мер, соответственно, непринятие должных мер в паводковый период будут привлекать к ответственности», — сообщил Ильин во вторник в СЦК.

По словам вице-министра, если случится трагический случай, виновные будут привлекаться к уголовной ответственности.

«Поэтому пока времени у местных исполнительных органов немного, но все-таки есть. Есть необходимость наращивать усилия по вывозу снега из населенных пунктов», — предупредил он.

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