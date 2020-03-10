Алматы. 10 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Слабый тенге одинаково невыгоден и для Акорды, и для аппарата первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева (Библиотеки), считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Крупным игрокам лучше не играть против тенге – президент и правительство на нервах, могут и поругать. Слабый тенге одинаково невыгоден и для Акорды, и для Библиотеки. Так что помните это, когда вас будут наказывать», — предупредил Рысмамбетов в своем посте на странице в Facebook во вторник.

По его мнению, ни одна нефтяная страна не выдержит $35 за барр.

«И $40 низковато. Если у саудитов такая шоколадная ситуация, они бы не выводили Aramco на IPO», — полагает эксперт.

Он вспоминает время, когда нефть стоила еще дешевле.

«В 1973 году, когда нефть упала до $20. На сегодняшние деньги – это $120. Потом она скакнула до $319 по сегодняшним деньгам», — припоминает Рысмамбетов.

По его словам, тенге не будет обрушаться до каких-то сказочных Т430-450 за $1.

«По многим товарам мы импортируем 70-80% объема, а значит резкое ослабление курса тенге – очень антисоциальная мера. Новый президент и предыдущий президент не поймут. Тенге для народа, а не народ для тенге», — констатирует эксперт.

Между тем аналитик оценил первые меры Национального банка и министерства финансов.

«Нацбанк задрал базовую ставку, и теперь спекулировать не выгодно. Минфин запретил квазигоссектору играть с курсом. Так что все правильно», — подытожил Рысмамбетов.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Финансовый регулятор провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.