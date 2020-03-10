Казахстан – 100 лет назад. Март 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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5 марта 1920 г.

КРВК, заслушав доклад Н. Бегимбетова о результатах его переговоров в Уральской области с Западной Алаш-Ордой, постановил: несмотря на ранее объявленную амнистию «изолировать руководителей орды от киргизских трудовых масс, отправив в Москву или другие центральные губернии» Д. и Х. Досмухамедовых, И. Кашкенбаева, К. Джалелова, Б. Атчибаева.

Решено создать в Актюбинске губернский центр Тургайской области и «ходатайствовать перед центром окончательно присоединить к Кирревкому Акмолинскую область с гор. Омском как хозяйственным и политическим центром Степного края». Признано «желательным объединение всех киргизов областей Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской и Туркестанского края в одну республику с резиденцией в гор. Ташкенте и присоединение к этой республике всех национальностей, населяющих Туркестанский край».

Г. Алибеков кооптирован в члены КРВК.

6 марта 1920 г.

КРВК назначил А. Айтиева зам. председателя, А. Алибекова – управляющим делами с совещательным голосом, Т.И. Седельникова – временно зав. отделами статистики, социального обеспечения и совнархоза, А. Байтурсынова – представителем КРВК в Москве.

9 марта 1920 г.

Кирвоенревком издал приказ о ликвидации буржуазного правительства «Алаш-Орда» и его местных учреждений: 1. Именующее себя правительством Киргизии «Алаш-Орда» и подведомственные ему земские учреждения, как непредусмотренные Конституцией РСФСР, ликвидируются. Все изданные им за время существования законы, инструкции и приказы считаются недействительными. Все имущество и денежные знаки, оружие, военные припасы и снаряжение подлежат передаче соответствующим комиссариатам и отделам краевого, областных и уездных ревкомов по принадлежности. Все сотрудники поступают в распоряжение соответствующих комиссариатов и по своей специальности, как мобилизованные, состоят на особом учете Комиссариата внутренних дел. 2. Существовавшее в Уральской области духовное управление (комиссия по управлению духовными делами при западном отделении «Алаш-Орды») со всеми подведомственными духовными органами упраздняется, дела и имущество передаются в ведение подлежащих уездных и волостных Советов. Причем избранным надлежащими обществами духовным лицам не возбраняется отправление религиозных потребностей граждан…

11 марта 1920 г.

КРВК утвердил временную коллегию отдела юстиции в составе: Б. Каратаев (председатель), В.Ш. Таначев и Н.В. Токарев (члены). Зав. судебно-следственным подотделом отдела временно назначен Ибрагимов.

13 марта 1920 г.

Президиум Уральского губкома партии утвердил А.И. Самсонова временно председателем губревкома на время отъезда П. Струппе.

КРВК, «ввиду того, что как партийная, так и советская работа в Букеевской области не стоит на высоте своего положения, вследствие чего население области бедствует, назначена комиссия для этой области с предоставлением ей всей полноты власти в составе – С. Мендешев, представитель от Казвоенкомата и компетентный представитель от 1-й армии… Решено просить Туркфронт об аресте [предыдущего руководства области] Ямбулатова, Акчурина, Сошникова и Аязбаева, как вредных и преступных элементов».

Совнархоз КРВК образовал в своем составе горный отдел (начал работать с 22 марта; его коллегия утверждена КРВК 7 апреля).

17 марта 1920 г.

СНК РСФСР постановил: приступить неотлагательно к сооружению нефтепровода от Эмбенского нефтеносного района до гор. Саратова.

19 марта 1920 г.

КРВК постановил образовать при Крайревкоме краевую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, преступлениями по должности. Организация КрайЧК «поручена» С.М. Штыбу «при участии» А. Айтиева. Признано необходимым немедленно организовать в КРВК отделы: 1. Центропечати, возложив на него издательскую функцию; 2. отдел почт и телеграфа; 3. реорганизовать [отдел] собеса в трудсобес. На А. Айтиева возложена организация Центропечати, на В. Леважа-Мюрат – участие в организации [новых] отделов КРВК. А. Кулаков назначен зав. земельным отделом КРВК и членом президиума КрайСНХ.

22 марта 1920 г.

На Уральской губернской партконференции председателем президиума губкома переизбран П. Петровский, членами президиума – А. Самсонов, И. Заромский, А. Никитин, Миронов, Петров, П. Струппе. Сформировано бюро президиума: П. Петровский, И. Заромский, А. Никитин.

24 марта 1920 г.

КРВК образовал «для руководства всем издательским делом» редакционную коллегию в составе: В. Мюрат, Б. Каратаев, Т. Седельников, А. Кулаков, Ф. Задорожный. Создано управление делами КРВК. Военный комиссар Сидоров кооптирован в члены КРВК с совещательным голосом.

25 марта 1920 г.

Отклонив ультиматум командования Туркестанского фронта о капитуляции, остатки «Семиреченской армии» атамана Б. Анненкова и «Оренбургской армии» атамана Б. Дутова отступили в районе озера Жаланашколь в Китай. Накануне Анненков объявил специальным приказом о прекращении вооруженной борьбы и праве каждого солдата и офицера самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу. [Анненков в Китае арестован и с марта 1921 г. по февраль 1924 г. находился в тюрьме гор. Урумчи]. 29 марта бывший помощник командующего Семиреченской армией полковник Асанов, которому сдал командование армией атаман Анненков, добровольно прибыл в расположение частей РККА в с. Романовское и сообщил о том, что издал приказ по остаткам армии о прекращении боевых действий и полном подчинении советской власти. В этот же день капитулировал Алашский полк и таранчинский (уйгурский) дивизион.

27 марта 1920 г.

КРВК образовал при ревкоме Краевой комитет по всеобщей трудовой повинности. Заслушав ходатайство представителей адаевцев Закаспийской области о включении их в Киркрай, постановили: «поднять немедленно перед ЦИК Туркестана вопрос о включении адаевцев с местами их приписки в состав территории Киркрая. Независимо от разрешения этого вопроса немедленно приступить к организации советской власти среди адаевцев».

Одинцов утвержден врид. Тургайского губернского продовольственного комиссара, до его прибытия на место и.о. губпродкомиссара – Бычков.

29 марта 1920 г.

КРВК, рассмотрев телеграмму председателя ЦИК Туркестана Т. Рыскулова, постановил ответить на нее: 1. КРВК наилучшей формой взаимоотношений считает полное объединение обеих соседних республик, что с нашей стороны возможно было бы разрешить на первом Всекиргизском съезде, если от Вас последует согласие. В случае невозможности сделать это в ближайшее время, КРВК, согласно постановлению Актюбинской конференции, по предложению присутствовавших там киргизских делегатов Туркестана будет настаивать на включении в состав Кирреспублики всех Амударьинских и Закаспийских с преобладающим киргизским населением [территорий]… 2. КРВК мог бы переехать в Ташкент в случае благоприятного разрешения первого вопроса в целях скорейшего осуществления объединения обеих республик, но при настоящих условиях переезд неосуществим.

Решено «немедленно выделить группу товарищей в особую комиссию для посылки к адаевцам и избрать особоуполномоченного по адаевским делам… если окажется возможным создать временный орган управления адаевцами… принять все меры к вооружению адаевцев, с тем чтобы обеспечить их от нападения туркменов и белогвардейцев… Вопрос о военной экспедиции из Оренбурга оставить открытым… Поручить военному комиссариату приступить к формированию военных частей из адаевцев… Ходатайство адаевцев [об «удовлетворении их средствами для покрытия расходов, связанных с организацией советской власти»] по тактическим соображениям удовлетворить… с тем, чтобы комиссия по обследованию адаевского вопроса выяснила, не удовлетворены ли они уже раньше т. Джангильдиным».

КРВК создал «Единую редакционную коллегию при КРВК» и постановил наладить выпуск следующих официальных органов: газета «Известия Киргизского края» – на русском языке с переводом на казахский; газета «Бюллетень Киргизского краевого ревкома» [дата выхода первого номера не установлена, №2 вышел 28 мая 1920 г.]; научный журнал «Вестник Киргизского края» [издан не был].

Алибеков и Штыб назначены членами краевого военного трибунала.

Утверждена временная коллегия Совета народного хозяйства в составе: Т.И. Седельников, А.Н. Кулаков, В. Лежава-Мюрат, Ф.К. Зайцев, С.И. Ерас.

31 марта 1920 г.

КРВК, заслушав сообщение В. Лежава-Мюрат о предварительных переговорах с «оренбуржцами», постановил: «признав присоединение Оренбургской губернии к Кирреспублике весьма важным… сговориться с оренбургскими организациями о мерах практического слияния».

Заслушав вопрос о привлечении киргизских интеллигентных работников к работе, постановили: «Принимая во внимание то обстоятельство, что в отделах КРВК большинство служащих русские, а киргизов почти нет, а те, которые работают – преимущественно из Уральской и Тургайской обл., стараться, чтобы во всех отделах были бы киргизы, которые в будущем самостоятельно могли бы вести дело по разным отделам, а из восточной части Киркрая вызвать кого-нибудь из более видных активных работников-киргизов. Поручить военкому с участием КирЧК провести мобилизацию из интеллигентных сил. Кроме того, произвести персональный вызов через местные киргизские организации. Персональный вызов поручить отделу управления, т. Байтурсунову… Разослать циркулярно приказ по отношению неявившихся по предыдущей мобилизации и предъявить к ним мобилизацию через КирЧК и военкомат». [Первая «мобилизация всех интеллигентных сил» казахов была объявлена КРВК 22 января 1920 г. «частично по призывным спискам» военкомата].

Т. Седельников по его просьбе освобожден от занимаемых должностей в Совнархозе и Экономическом совете. Вместо него руководителем СНХ утвержден А. Кулаков.

Г. Алибеков избран особоуполномоченным КРВК по делам адаевцев.

В состав единой редакционной коллегии КРВК введены Г. Алибеков и А. Байтурсынов.

Части 3-й бригады 3-й Туркестанской стрелковой дивизии РККА без боя заняли гор. Сарканд. Гражданская война на территории Казахстана закончилась.

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