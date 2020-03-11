Депутат: Непонятно, как в условиях кризиса будет учитываться обоснованность роста цен в РК

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Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Непонятно, как в условиях кризиса будет учитываться обоснованность роста цен в Казахстане, заявил депутат мажилиса парламента РК Азат Перуашев.

«Так, в совместном заявлении правительства и Нацбанка, в частности, говорится о предотвращении необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги. Например, каким образом будет определяться обоснованность или необоснованность цен? Будет ли при этом учитываться вся цепочка стоимости, или опять крайними окажутся лишь непосредственные производители товаров и магазинчики у дома?» — говорится в депутатском запросе Перуашева в адрес премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном в среду.

Мажилисмен полагает, что даже если не говорить об импортных товарах и сырье, оплате кредитов банкам и повторном налогообложении, значительную долю себестоимости составляют тарифы монополистов в энергетике, водоснабжении, владельцев подъездных путей, всевозможных управляющих компаний над ними, созданных, в том числе самими акиматами.

«Их аппетиты, миллионные зарплаты и бонусы сидят в хлебе, молоке, крупах, макаронных изделиях, детской одежде и т.д. Цены на эти товары акиматы будут контролировать в первую очередь, а поборы монополистов с их производителей, как правило, остаются без должного внимания. Сдерживать цены нужно у монополистов, висящих на шее у производителей и населения, а не у МСБ», — полагает Перуашев.

Также в запросе он требует от правительства «максимально сократить любые непроизводственные, кредитные и коррупционные издержки предпринимателей, которые ложатся дополнительным грузом в себестоимость товаров».

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Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Финансовый регулятор провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.

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