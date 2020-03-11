Базовую ставку Нацбанка в условиях кризиса необходимо снижать – депутат

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Базовую ставку Национального банка (НБ) РК в условиях кризиса необходимо снижать, считает депутат мажилиса парламента РК Азат Перуашев.

«Что касается повышения базовой ставки Нацбанка с 9,25% до 12% – то это решение не учитывает правило контрцикличности, которое предписывает повышать проценты при росте экономики, а в кризис – напротив, делать кредиты дешевле», — говорится в депутатском запросе Перуашева в адрес премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном в среду.

Депутат заявляет, что даже при нынешних ставках выживает преимущественно торговля чужими товарами, собственное же производство при таких процентах по кредитам никогда не станет рентабельным.

«Зависимость от импорта означает и еще большую зависимость от валютных колебаний и цен на сырье. Получается замкнутый круг. Считаем, что в нынешних условиях нужно не ограничивать инвестиции, а напротив, ускорить программу несырьевой индустриализации, выделить дополнительные средства и скорее запустить работу фонда развития промышленности, предоставить дешевые и долгосрочные средства производству готовой продукции, прежде всего – товаров массового потребления, обеспечить честную конкуренцию и прозрачные условия на рынке. В дальнейшем нужны срочные меры по уходу от нефтяной зависимости и построению современной диверсифицированной экономики», — заявил мажилисмен.

Более того, он полагает, что лучшим инструментом построения современной экономики является открытость и прозрачность власти и ее решений перед обществом.

«Демократическая партия «Ак жол» считает, что экономические реформы уже невозможны без реформирования политической системы, поэтапного внедрения институтов и принципов парламентской республики. Просим в ходе реализации антикризисных мер учитывать системные причины происходящего, с особым вниманием относиться к взаимодействию с предприятиями малого и среднего бизнеса», — резюмируется в запросе.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Центробанк провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.