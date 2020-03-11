Распустить мажилис предлагает адвокат и член НСОД Айман Умарова

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Алматы. 11 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Распустить нынешний состав мажилиса предлагает известный адвокат и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айман Умарова.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев, президент Казахстана – КазТАГ), нужно все-таки расформировать такой состав депутатов. Зачем нам депутаты спящие, которые говорят, что попало, которые говорят такие вещи против адвокатуры (законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» – КазТАГ), которые уверены, что никто из них никогда не сядет, которые рубят на корню всею адвокатскую деятельность?» — сказала Умарова на пресс-конференции в среду.

Она предположила, что депутаты не всегда понимают смысл обсуждаемых ими законопроектов.

«Иногда мне кажется, что люди, которые принимают законы – это люди, которые совершенно не понимают, что обсуждают. Нам не нужны такие депутаты. Если такие законы будут принимать, просим дать список тех, кто примет этот закон, и мы будем следить за тем, как сложится их судьба после того, как они перестанут быть депутатами», — добавила она.

По мнению членов Алматинской городской коллегии адвокатов, новый закон об адвокатской деятельности усложнит получение юридической помощи.

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«Предложенный отдельными депутатами мажилиса парламента РК проект поправок в закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», вместо того, чтобы усиливать и развивать адвокатуру в Казахстане, наоборот может привести к ограничению прав граждан на квалифицированную юридическую помощь», — говорится в пресс-релизе Алматинской городской коллегии адвокатов, распространенном на пресс-конференции.

Возмущение юристов вызвало предложение упразднить юридические консультации, пожизненно лишить адвоката лицензии без учета мнения адвокатского сообщества, лишать адвокатов возможности занимать активную позицию в судебном процессе и другие.

«По сути, вместо дальнейшего совершенствования гарантий прав человека, демократизации и гуманизации законодательства, регламентирующего правосудие, предпринимается очередная попытка вмешательства уполномоченного органа руками некоторых депутатов в деятельность некоммерческой, независимой, самоуправляемой организации адвокатов», — говорится в пресс-релизе.

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