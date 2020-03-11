Директор Еstate Ломбард задержан в Кыргызстане

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Директор ТОО «Еstate Ломбард» Асет Ыскаков задержан в Кыргызстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«По запросу казахстанской полиции в Кыргызской Республике задержан директор ТОО «Еstate Ломбард» Асет Ыскаков. Путь передвижения из страны, как и в случаях предыдущих задержаний руководителей финансовых пирамид, детально установлен сотрудниками МВД Казахстана. Асет Ыскаков пересек границу в феврале текущего года и скрывался в Бишкеке. В результате взаимодействия казахстанских и кыргызских полицейских разыскиваемый Ыскаков задержан в соседней стране и водворен в ИВС Бишкека. В компетентные органы Кыргызской Республики направлены материалы на его экстрадицию в Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Таким образом, как отмечается, «руководители всех трех компаний, сбежавшие из страны, на сегодняшний день находятся под стражей».

«В результате принятых оперативно-следственных мер полицией в общей сложности задержаны 17 подозреваемых. Органами внутренних дел продолжается досудебное расследование в отношении руководителей финансовых пирамид – ТОО «Гарант 24 ломбард», ТОО «Еstate Ломбард» и ТОО «Выгодный займ», которые мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тыс. казахстанцев», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 21, 22 и 23 февраля были задержаны директора филиалов «Гарант-24» в Павлодаре, Актау, Таразе, Караганде, Уральске, а также были задержаны директора ломбардов «Гарант 24 ломбард» и «Estate» в Алматы. 26 февраля стало известно о задержании директора филиала ТОО «Estate Ломбард» в Шымкенте. 25 февраля стало известно, что по «Гарант 24 ломбард» возбуждены девять уголовных дел – по статье 217 (создание финансовых пирамид) УК РК, а учредитель компании «Гарант-24» Аслан Мурзабеков объявлен в розыск и 27 февраля задержан в Молдове. 28 февраля стало известно, что задержанному главе шымкентского филиала ТОО «Гарант 24 ломбард» вменяют мошенничество на сумму более Т500 млн. 28 февраля в Актобе был задержан учредитель ТОО «Выгодный займ» Жанболат Есиркепов.

26 февраля в Акорде заявили о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка. Были рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам. Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности.