Коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию – ВОЗ

Алматы. 11 марта. КазТАГ — Коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Мы сделали оценку, что #COVID19 можно охарактеризовать, как пандемию», — заявил Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду.

По его данным, из более 118 тыс. заболевших коронавирусом, зарегистрированных в 114 странах, из которых более 90% приходится только на четыре страны, а в двух из них – Китае и Южной Корее – эпидемия значительно снижается.

«81 страна не сообщила ни о каких #COVID19 случаях, а 57 стран сообщили о 10 или менее случаях», — отметил глава ВОЗ.

Пандемия – это необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.