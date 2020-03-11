В Казахстане не отменены спортивно-массовые мероприятия из-за коронавируса – МКС

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – В Казахстане не отменены спортивно-массовые мероприятия из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта РК (МКС РК).

«Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности. Данные решения принимаются на основании межведомственной комиссии при правительстве РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В ведомстве уточнили, что решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории РК не принималось.

Отметим, что ранее СМИ сообщали об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрировано 113 тыс. заболевших в нескольких странах и около 4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.