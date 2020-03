«Мы с вами не знаем, что мы будем делать завтра, и при этом мы пытаемся угадать, что Путин собирается сделать в 2024 году. Это смешно», - заявил корреспонденту Financial Times сопредседатель конституционной комиссии Андрей Клишас

Газета Financial Times опубликовала статью под названием «Kremlin denies Russia constitution rewrite is Putin power grab» — «Кремль отрицает то, что переписывание конституции России означает захват власти Путиным».

В ней говорится так: «После того, как Владимир Путин в январе нынешнего года объявил о готовящихся серьезных изменениях в Конституции, кремлевские мандарины, отвечающие за их разработку, стали категорически отрицать предположение, что российский президент планирует изыскать способ обойти ограничение, запрещающее ему находиться у власти более двух сроков подряд.

«Мы с вами не знаем, что мы будем делать завтра, и при этом мы пытаемся угадать, что Путин собирается сделать в 2024 году. Это смешно», — заявил корреспонденту Financial Times на прошлой неделе сопредседатель спешно созванной господином Путиным конституционной комиссии Андрей Клишас».

Информационное агентство BloombergQuint опубликовало материал под названием «Putin Sets Path to Stay On as Russia’s President to 2036» — «Путин наметил путь, чтобы остаться президентом России до 2036 года».

В нем излагается следующее: «Владимир Путин подготовил почву для того, чтобы оставаться на посту президента России еще на 16 лет. Он заявил, что Конституционный суд должен решить, могут ли законодатели отменить указанное в Конституции ограничение президентских сроков, которое не допускает его пребывание у власти в нынешнем качестве и после 2024 года.

«В принципе этот вариант [об обнулении президентских сроков] был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить Конституции. Мы же принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки», — сказал Путин во вторник в ходе своего незапланированного выступления перед депутатами Государственной Думы, нижней палаты российского парламента.

Он произнес такую речь, откликаясь на прозвучавшую ранее неожиданную просьбу со стороны представляющих правящую партию «Единая Россия» законодателей о том, чтобы он остался на посту президента.

В условиях жестко контролируемой политической системы России решение суда – а еще результат общенационального референдума в отношении такого плана, которым Путин также обусловил принятие им самим решения по рассматриваемому вопросу, — почти наверняка окажутся такими, какие Кремль ожидает получить. Это даст 67-летнему Путину возможность отработать еще два шестилетних срока, которые потенциально в состоянии продлить его правление до 2036 года, хотя он и заявил, что формально против полной отмены ограничения президентских сроков.

Президент появился в Думе после того, как спикер Вячеслав Володин приостановил дебаты по планируемым Кремлем конституционным поправкам, заявив, что законодатели хотят проконсультироваться с Путиным касательно снятия ограничений по числу президентских сроков. Ранее представляющая «Единую Россию» Валентина Терешкова, которая также является первой женщиной-космонавткой, выступила с призывом поддержать такое предложение, заявив, что «Путин должен быть рядом на случай, если что-то пойдет не так» в условиях глобальной политической и экономической нестабильности.

Путин, который уже сейчас является самым долговременным кремлевским руководителем со времен советского диктатора Иосифа Сталина, ранее неоднократно отвергал идею снятия ограничений по числу президентских сроков. В последний раз он высказался в таком ключе совсем недавно, буквально на прошлой неделе. Однако его сторонники утверждают, что рассматриваемые сейчас конституционные изменения предполагают, что имеющиеся в активе Путина президентские сроки не должны приниматься в расчет при новом основном законе страны».

