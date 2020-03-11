Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Казахстан, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Lufthansa (…) приостановила полеты в Казахстан с 11 марта по 24 апреля 2020 года. До сегодняшнего дня авиакомпания выполняла регулярные рейсы по маршрутам Франкфурт – Алматы – Франкфурт (четыре раза в неделю) и Франкфурт – Алматы – Нур-Султан (три раза в неделю). По предварительной информации, авиаперевозчик намерен возобновить выполнение полетов по данному маршруту с 25 апреля 2020 года», — говорится в сообщении в среду.

По информации авиакомпании, как отметили в КГА, «пассажирам, имеющим авиабилеты в указанный период, возврат будет оформлен в полном объеме».

«С 3 марта 2020 года на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по короновирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения. Для пассажиров в целях консультации по вопросам отмененных и ограниченных регулярных направлениях в АО «Авиационная администрация Казахстана» работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2)», — резюмируется в сообщении.