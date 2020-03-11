Вопросы развития гражданского сектора обсудил Токаев с членом НСОД

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Вопросы развития гражданского сектора обсудил президент РК Касым-Жомарт Токаев с членом Национального совета общественного доверия (НСОД), директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым, сообщает пресс-служба Акорды.

«На встрече главы государства с (…) Башимовым обсуждались вопросы реформирования правоохранительной системы, совершенствования законопроектной деятельности и развития гражданского сектора», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, общественный деятель поддержал позицию Токаева по законопроекту о мирных собраниях, предусматривающему уведомительный характер их проведения.