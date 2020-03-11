Мажилис одобрил поправки по гражданско-правовой ответственности в сфере атомной энергии

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Мажилис одобрил законопроект по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«Депутаты мажилиса парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии», а также сопутствующие ему поправки в Законы РК «О радиационной безопасности населения» и «Об использовании атомной энергии», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Законопроект предусматривает регулирование общественных отношений, возникающих в процессе функционирования ядерных установок в Республике Казахстан, а именно, в области гражданско-правовой ответственности операторов ядерных установок за причинение ядерного ущерба.

«Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года ратифицирована Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года. Главная идея Венской конвенции заключается в том, что в случае возникновения ядерного инцидента, оператор установки обязан возместить причиненный ущерб. При этом, минимальный размер суммы по возмещению ядерного ущерба оператором определяет государство. Сегодня в Казахстане на законодательном уровне не регламентированы условия применения положений Венской конвенции 1997 года, а именно государством не определены ограничения ответственности оператора и не урегулированы вопросы финансового обеспечения и страхования», — пояснили в минэнерго.

Отмечается, что действующее законодательство Казахстана основано на общей гражданско-правовой ответственности, которая является недостаточной и неадаптированной под специфические ядерные риски, отсутствует механизм возмещения убытков вследствие ядерного инцидента.

«Поправки в действующее законодательство РК направлены на усиление гражданско-правовой ответственности операторов ядерных установок перед третьими лицами. В частности, законопроектом устанавливаются нормы для обеспечения финансовой защиты пострадавших от ущерба, возникающего в результате ядерного инцидента, а также для установления механизмов страхования гражданско-правовой ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба. Депутаты приняли законопроект и выразили уверенность в том, что он будет способствовать усилению защиты граждан от ущерба, который может возникнуть в результате определенных видов деятельности мирного использования атомной энергии», — сказано в сообщении.