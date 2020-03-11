Снижение зависимости экономики РК от экспорта энергоресурсов обсудил Токаев с Кулекеевым

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Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ — Снижение зависимости экономики Казахстана от экспорта энергоресурсов обсудил президент РК Касым-Жомарт Токаев с известным экономистом, советником генерального директора «Казмунайгаз Инжиниринг» Жаксыбеком Кулекеевым, сообщает пресс-служба Акорды.

«В ходе беседы президента с (…) Кулекеевым рассматривались вопросы социально-экономического развития страны, формирования доходной части государственного бюджета, снижения зависимости экономики Казахстана от экспорта энергоресурсов», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что Токаев обратил внимание на важность выработки комплекса мер по стимулированию экономического роста, совершенствованию фискальной и монетарной политики, развитию предпринимательства, поддержке отечественных производителей.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

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10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Центробанк провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.

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