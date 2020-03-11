Т12 трлн поступило в бюджет РК от МСБ и крупного бизнеса в 2019 году

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т12 трлн поступило в бюджет Казахстана от МСБ и крупного бизнеса в 2019 году, сообщил председатель комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК Марат Султангазиев.

«От МСБ поступления составили Т3,9 трлн с ростом к 2018 году на 15,7%, от крупного бизнеса – Т8,1 трлн с ростом к 2018 году на 5,6%», — сообщил Султангазиев на брифинге в СЦК в среду.

Также он отметил, что поступления от несырьевого сектора за 2019 год составили Т6,4 трлн, от сырьевого сектора – Т5,6 трлн.