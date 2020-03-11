Т124,5 млрд направили в январе и феврале на выплату базовой пенсии в Казахстане

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Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Т124,5 млрд направили в январе и феврале на выплату базовой пенсии в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«В январе и феврале 2020 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено Т124,5 млрд (в феврале – Т62,4 млрд), солидарных пенсионных выплат – Т277,4 млрд (в феврале – Т139 млрд)», — говорится в сообщении в среду.

По состоянию на 1 марта 2020 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 225,9 тыс.

«Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 марта 2020 года составил Т90 829», — уточнили в ведомстве.

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