Алматы. 11 марта. КазТАГ – Почти 4 тыс. прибывших из КНР и сопредельных стран остаются под наблюдением в Казахстане, сообщает министерство здравоохранения РК.

«Всего взято на мониторинг по всем категориям 4650 человек, из них по 1 «а» категории – 1217, по 1 «б» категории – 189, по 2 категории – 3244 человек. Снято с наблюдения всего 676 человек. По состоянию на 11 марта остаются под наблюдением всего 3974 человек», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как уточняется, всего на 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «б» категории – 20 человек, по 2 категории – 36 человек, по 3 категории – 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек, выписаны – 52 человека. Остаются в стационаре 38 человек.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрировано 113 тыс. заболевших в нескольких странах и около 4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.