Т426 млн просят в 2020-2022 годы из бюджета на сокращение выбросов парниковых газов в РК

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Т426 млн просят в 2020-2022 годы из бюджета на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы 038 «Сокращение выбросов парниковых газов» министерство экологии, геологии и природных ресурсов просит выделять по Т142 149 тыс. ежегодно в 2020-2022 годы. Из документа следует, что ежегодно в указанный период МЭГПР планирует разрабатывать по одному национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом, по одному государственному кадастру источников выбросов и поглощений парниковых газов, а также ежегодно совершать по четыре поездки национальных экспертов на участие в международных переговорных процессах по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу к ней.

«Основные расходы по данной бюджетной подпрограмме направлены на проведение работ по разработке Национального плана распределения квот на выбросы ПГ, ежегодную инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, подготовку национальных докладов о кадастре (НДК) и электронного формата отчетности (CRF), на содержание государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов и национального реестра углеродных единиц», — говорится в описании проекта.

В задачах указано достижение следующих целей: предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году, в 2020 году – 95%; в 2021 году – 94%; в 2022 году – 93%.