Т426 млн просят в 2020-2022 годы из бюджета на сокращение выбросов парниковых газов в РК

Новости 54 0
Государству нужно смотреть, что оно подписывает Государству нужно смотреть, что оно подписывает
2555

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Т426 млн просят в 2020-2022 годы из бюджета на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы 038 «Сокращение выбросов парниковых газов» министерство экологии, геологии и природных ресурсов просит выделять по Т142 149 тыс. ежегодно в 2020-2022 годы. Из документа следует, что ежегодно в указанный период МЭГПР планирует разрабатывать по одному национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом, по одному государственному кадастру источников выбросов и поглощений парниковых газов, а также ежегодно совершать по четыре поездки национальных экспертов на участие в международных переговорных процессах по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу к ней.

«Основные расходы по данной бюджетной подпрограмме направлены на проведение работ по разработке Национального плана распределения квот на выбросы ПГ, ежегодную инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, подготовку национальных докладов о кадастре (НДК) и электронного формата отчетности (CRF), на содержание государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов и национального реестра углеродных единиц», — говорится в описании проекта.

В задачах указано достижение следующих целей: предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году, в 2020 году – 95%; в 2021 году – 94%; в 2022 году – 93%.

Похожие материалы:

  1. Более Т25 млрд выделили на доплаты соцработникам из бюджета на 2020-2022 годы в Казахстане
  2. Т1 млрд выделили из госбюджета на борьбу с саранчой в 2020 году в Казахстане
  3. Деньги на газораспределение в Акмолинской области пообещали выделить при уточнении бюджета
  4. На 900 единиц расширяют штат Нацгвардии РК в 2020 году и дополнительно просят Т5,4 млрд
  5. Т2,1 трлн превысили расходы бюджета за январь-февраль в РК

Новости партнеров

Загрузка...