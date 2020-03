Нынешнее положение напоминает ситуацию, сложившуюся в первой половине 1999 года вследствие тогдашнего падения цен на нефть ниже уровня $10 за баррель

Но сейчас другие времена. И нынешняя цена на нефть ниже уровня $35 сопоставима с тогдашней ценой ниже уровня $10 за баррель

Издание UrduPoint News опубликовало статью под названием «Kazakhstan Plans To Adhere To Plan For Oil Production For Oil Production For 2020 — Energy Minister» — «Казахстан планирует придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год — министр энергетики».

В ней говорится так: «Казахстан планирует придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год, особого наращивания или сокращения не планируется, заявил во вторник министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

В январе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что в 2020 году в стране планируется добыть 90 миллионов тонн нефти. В 2019 году добыча нефти в республике составила 90,5 миллиона тонн.

«Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет», — сказал Ногаев репортерам».

Издание Financial Post со ссылкой на международное информационное агентство Reuters опубликовало материал под названием «Kazakhstan central bank hikes key rate to 12%» — «Центробанк Казахстана поднял ключевую ставку до 12 процентов».

В нем излагается следующее: «Во вторник центральный банк Казахстана повысил свою базовую ставку с 9,25 процента до 12,0 процентов, заявил его глава Ерболат Досаев, сославшись на риски давления на курс тенге и инфляции после обвала цен на нефть».

Издание Eurasianet опубликовало статью под названием «What Eurasia can expect from the oil crash» — «Что Евразия может ожидать от нефтяного кризиса».

В ней говорится так: «9 марта в Казахстане, где бюджет был сверстан на основе предположения, что стоимость нефти будет составлять примерно $57,80, президент Жомарт Касым-Токаев пообещал выполнить все государственные социальные обязательства, но сказал, что Нур-Султан будет вынужден где-то пойти на сокращение расходов.

Нефтяной коллапс произошел в самый критический момент. В последние дни Китай, ссылаясь на связанные с коронавирусом форс-мажорные обстоятельства, дал понять, что может замедлить темпы закупки газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана».

Экономика Казахстана практически всем тем, чего ей удалось достичь со времени обретения страной государственной независимости, обязана, так или иначе, своей нефтяной отрасли. И это – не преувеличение. Казахстан с его энергоносителями считается одной из тех 12 крупнейших нефтедобывающих стран, которые определяют всю связанную с нефтью международную политику. Не будь у него столь внушительных углеводородных запасов, наше государство не отличалось бы от других центрально-азиатских постсоветских республик, главной статьей экспорта которых являются гастарбайтеры, а главным источником поступающих извне финансовых ресурсов – их денежные переводы. В такой период, как нынешний, это обстоятельство осознается особенно остро.

Даже сейчас, когда наша страна начала испытывать достаточно серьезные финансовые трудности, многие на Западе продолжают считать, что в условиях той ситуации в мировой экономике, которая больше всего напоминает затяжной кризис, Казахстан продолжает оставаться в инвестиционном отношении весьма привлекательным. Никакого секрета тут, конечно, нет. Причина такой инвестиционной привлекательности понятна. Она кроется в том, что, начиная именно с лета 1999 года до буквально совсем недавнего времени, цена на нефть на международном рынке практически держалась на очень высоком или довольно высоком уровне. Но сейчас положение меняется. Оно напоминает ситуацию, сложившуюся в первой половине 1999 года вследствие тогдашнего падения цен на нефть ниже уровня $10 за баррель. Ибо сейчас другие времена. И нынешняя цена на нефть ниже уровня $35 сопоставима с тогдашней ценой ниже уровня $10 за баррель. И сейчас так же, как это было двадцатью одним годом ранее, вопрос обеспеченности планировавшихся денежных поступлений в бюджет повисает в воздухе. Аскар Мамин 10 марта на заседании правительства заявил о необходимости обеспечения социальной стабильности населения. А министр национальной экономики Руслан Даленов поспешил заверить, что не предполагается изменение валютного коридора и, соответственно, не ожидается девальвация.

Но ситуация находится в развитии. И еще многое может измениться.

