Защитой прав граждан объяснили внедрение адмпроцедур в адм-процессуальный кодекс РК

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более эффективной защитой прав граждан объяснил внедрение административных процедур в административно-процессуальный кодекс министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«В процессе работы стало ясно, что новые механизмы, которые разрабатываются, например, право быть выслушанным, право на доверие, бремя доказывания в госоргане, могут не заработать, потому что есть риск, что госорганы будут пользоваться отраслевыми законами и в какой-то степени игнорировать новый закон об административных процедурах. Поэтому было принято решение поднять эти нормы на уровень кодекса, объединить с административно-процессуальным кодексом. Они будут иметь приоритет, а значит права граждан будут более эффективно защищены», — сказал Бекетаев на заседании мажилиса в среду.

По его мнению, главной целью разработки этого проекта Кодекса (Административного процедурно-процессуального кодекса РК — КазТАГ) — это обеспечение более эффективных механизмов защиты прав и интересов граждан.

«Действительно, изначально разрабатывалось два отдельных законопроекта — это новый закон об административных процедурах и административно-процессуальный кодекс», — признался Бекетаев.