Казахстанец не должен платить деньги за исправление ошибок чиновников в документе – минюст

Нур-Султан. 11 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Гражданин Казахстана не должен платить деньги за исправленный государственным органом документ, заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«В целом принцип права на доверие помогает решить формальные, в большей мере технические проблемы и защищает граждан, когда неправильно оформлен документ, например, не тот бланк использован, или не та печать проставлена. В таком случае госорган будет обязан устранить все имеющиеся нарушения самостоятельно и без дополнительных затрат для гражданина», — сказал Бекетаев на заседании мажилиса в среду.

На вопрос депутата Каната Мусина, нет ли противоречия с принципом законности, когда речь идет об акте о выделении земельного участка, благоприятного для гражданина, но принятого с нарушениями законодательства, глава ведомства ответил, что «такие риски просчитывались».

«Да, такие риски просчитывались и да, вопрос конкуренции с принципом законности рассматривался. Именно поэтому эти три условия (согласно статье 185 проекта Административного процедурно-процессуального кодекса РК такой незаконный акт не будет отменен при наличии трех обязательных условий: первое, если не затрагиваются государственные или общественные интересы, второе, если должностным лицом не совершены противоправные действия, установленные приговором суда и третье, если сам заявитель не представлял недостоверные документы – КазТАГ) и были внесены для того, чтобы эти проблемы решить», — отметил министр.

Говоря «об общественных и государственных интересах», он заявил, что «земля не должна выделяться на особо охраняемой территории, природоохранных зонах и также не должны нарушаться права других землевладельцев».

«А вот по поводу возможного сговора должностного лица и заявителя – если должностное лицо вступает в сговор, значит, оно совершает противоправные действия – это и есть второе условие. И естественно, сам заявитель должен выполнять все требования закона, не должен предоставлять недостоверное документы, и это третье условие», — перечислил Бекетаев.