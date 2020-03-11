«Второй день обещаний правительства на фоне подешевевших тенге и нефти». «Трайбализмом пропитана вся социальная нить казахского общества, все его слои». «Коронавирус появится в Казахстане на этой неделе». «К чему способна привести активность «без царя в голове»?»

Сетевой Казахстан 11 марта 2020г.

AZATTYQ . ORG . «Второй день обещаний правительства на фоне подешевевших тенге и нефти» — На фоне вспышки коронавируса в мире и провала сделки с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти цены на нее потерпели обвал, а курс доллара к тенге взмыл вверх. Какие меры намерен предпринять нефтезависимый Казахстан? На правительственном заседании 10 марта в основном вновь звучали обещания: поддержать экономику, нацвалюту и благосостояние граждан.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперты не ждут быстрого разрешения кризиса на нефтяном рынке» — Почему между участниками сделки ОПЕК+ произошел разрыв? Чем эта ситуация чревата для Казахстана? Будет ли нынешний кризис похож на предыдущие? Эти вопросы корреспондент «ЭК» задал казахстанским экспертам. Стабилизация ситуации с коронавирусом стала бы позитивным фактором для всех рынков, в том числе и нефтяного. Но как скоро это случится, неизвестно. В то же время главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Вячеслав ДОДОНОВ считает, что проблема глубже: ситуация будет ухудшаться, быстрого «отскока», как в прежние кризисы, не будет. Мировой рынок нефти надолго «застрянет» в интервале цены 30–50 долларов за баррель. Для Казахстана это станет серьезным вызовом.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Новая реальность – 430-450 тенге за доллар» — Из лаборатории ли, и какой, взялся коронавирус, какие силы и зачем используют его для торможения всей мировой экономики, последствия схватки России и Турции в Сирии, поводы выхода РФ из ОПЕК+, подбор соперника уже определенному победителю Трампу … — калейдоскоп крутит множащиеся картинки до полного головокружения. Да, к среде-четвергу мы узнаем про курс нацвалюты, а через неделю-другую вообще станет привычным тенге под 430 или 450, или сколько-то еще, опять наступит почти понимание творящегося в мире, — до нового нервного срыва в новый форс-мажор.

PLATON . ASIA . «Чужой среди своих» — Трайбализмом пропитана вся социальная нить казахского общества, все его слои и сословия. Ранее, до обретения независимости, трайбализм не был сильно распространен в некоторых регионах Казахстана, но затем он «накрыл» всю страну. И это не случайно, так как сегодняшний политический режим «держится» во многом за счет поддержки своих сородичей, инкорпорированных им в ключевые госорганы. О трайбализме, особенно в верхах, у нас не принято говорить всерьез – есть чуть ли не общепринятая парадигма о том, что во властной элите нет родового деления и элитарии работают только лишь на основе общности экономических и политических прагматических интересов. В действительности же трайбалистский ресурс нашей властной элиты стал органичной частью казахстанской политической жизни.

MK — KZ . KZ . «Казахстан и Кыргызстан: дойдет ли торговый спор между двумя странами до торговой войны?» — В конце минувшей недели состоялась первая дискуссия во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу возникшего на границе Казахстана и Кыргызстана кризиса. Дискуссия состоялась по инициативе Бишкека, который подал жалобу на соседей, обвиняя их в нарушении режима свободной торговли. Ситуация, когда две республики обвиняют друг друга в нечестной торговой политике, становится довольно удручающей, если не сказать больше. Не произошло ничего обнадеживающего и в Женеве, где заседал Генеральный совет ВТО, и где стороны вновь изложили свои взаимные требования и претензии, и стало ясно, что, скорее всего, спор перейдет уже в орган ВТО по разрешению споров, то есть речь идет фактически о судебном разбирательстве.

CAMONITOR . KZ . «Время «лакеев»: к чему приведет политическая гиперактивность без лидеров и идей?» — Новая политическая струя в Казахстане бьет ключом. Но разводным, да по темечку. Проснувшиеся и очнувшиеся так рьяно взялись «качать права», что многие эксперты на полном серьезе заговорили о некой «оттепели», о возможности скорой политической трансформации. Но насколько полноценен текущий процесс в отсутствие внятных идей и не менее внятных лидеров? К чему способна привести активность «без царя в голове»? Об этом наш разговор с политологом Айгуль ОМАРОВОЙ.

IA — CENTR . RU . «Нужно быть разборчивым в митингах» — В Казахстане количество и разнообразие митингов резко опережает разработку и принятие нового закона «О митингах». Пока нового закона нет, все массовые мероприятия с целью себя показать и с соратниками лозунги покричать подпадают под действие «старого» закона. А действующий нормативно-правовой акт составлен так, что собрание жильцов КСК запросто можно представить несанкционированным митингом со всеми положенными полицейско-судебными последствиями.

CONTUR.KZ. Андрей ЛОГИНОВ – «Штормовое предупреждение..?» — Ошибки в управлении надо признавать и исправлять. Сейчас даже не особенно интересно, кто «наварился» на программах развития – сам факт того, что на госбюджетных деньгах погрело руки слишком большое количество фигурантов, по чину и не по чину, вот что беспокоит. Бесцеремонно запускать руки в карманы не должно быть позволено никому. За это надо карать и карать жестоко – в назидание. Времена пошли такие, что лодку нашей стабильности штормит, и если позволить крысам перед побегом растащить корабельное имущество – то скоро нам просто нечем будет вычерпывать воду.

TIME . KZ . «Болеть — так по расписанию!» — Коронавирус появится в Казахстане на этой неделе. Главный санврач республики Жандарбек БЕКШИН первым в мире указал точную дату проявления инфекции в отдельно взятой стране — это произойдет между 11 и 16 марта. В связи с этим Минздрав перешел на круглосуточный режим работы, а также расширил список неблагополучных по малоизведанной заразе стран. Вчера чиновники от медицины рассказали, как уберечь себя, если начнется… До вчерашнего дня в различных странах коронавирус обнаруживал себя внезапно, а у нас первый случай будет зафиксирован в указанное медиками время.

«Тут строить нельзя!» — В земельно-строительной сфере шахтерской столицы творятся очень странные дела. За недолгое время уже вспыхнуло три скандала, связанных с возведением новых объектов. Последний всплеск возмущения горожан вылился в адрес местных чиновников в минувшие праздничные дни, когда стало известно, что частный застройщик собирается воткнуть многоэтажку в сквере Победы.

CARAVAN . KZ . «Почему торговые центры разлюбили казахстанские товары» — Мощности отечественных предприятий легкой промышленности хватит, чтобы покрыть пятую часть всех потребностей в одежде, обуви и головных уборах. Но по факту доля казахстанской легкой промышленности на рынке – не более 4 процентов. Больное место всех казахстанских швейных фабрик – отсутствие своей торговли. Не могут производители обуви, шляп, галантереи и одежды добраться до потребителя. Все места, где ходит покупатель с деньгами, хорошо притоптаны зарубежными компаниями. Отдавать торговлю в чужие руки тоже невыгодно: любой продавец делает наценку на любой товар не менее 25 процентов от его цены. Сразу казахстанский товар становится более дорогим, чем такой же, но импортный. Вот фабрики и бьются, как бы получить угол в ТЦ занедорого.

«Сдерживать цены нужно у монополистов, висящих на шее у производителей и населения, а не у МСБ – Перуашев» — Накануне мартовских праздников Верховный суд изменил своё постановление от 2017 года, по которому налоговики массово отменяли сделки и подвергали бизнес многомиллионным штрафам, порой доводя до разорения. Одним из тех, кто тогда вступился за предпринимателей, оказался депутат парламента и руководитель демократической партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ. Его фракция провела встречу с представителями Верховного суда, Генпрокуратуры и министерства финансов, а 19 февраля направила официальный запрос в защиту МСБ. И вот предприниматели, а точнее их депутаты, оказались услышанными. О том, как и почему это произошло, мы решили поговорить с лидером партии бизнеса.

365 INFO . KZ . «Большинство фермеров отрезаны от госсубсидий» — Недавние парламентские слушания, посвященные проблемам агропромышленного комплекса, собрали десятки специалистов отрасли. Чиновники заявили о стагнации сельского хозяйства и падении его показателей. Еще в 2017 году работавший тогда вице-министром сельского хозяйства Толеутай РАХИМБЕКОВ предупреждал, что экспортоориентированность скажется на спекулятивных ожиданиях, продовольствие начнет дорожать. Так оно и вышло. И сейчас, занимая пост председателя правления Национального аграрного научно-образовательного центра, эксперт говорит, что от старых проблем отрасль избавит только изменение структуры.

KURSIV . KZ . «Какие системы международных денежных переводов наиболее популярны в Казахстане» — Для перевода денег внутри страны казахстанцы предпочитают пользоваться интернет-банкингом или мобильными банковскими приложениями. Другая ситуация наблюдается при трансграничных переводах: здесь доминируют системы международных денежных переводов (СМДП). По данным Нацбанка, в декабре 2019 года на долю СМДП пришлось 91,1% от общей суммы переводов, отправленных из Казахстана за рубеж. Всего за этот месяц посредством СМДП Казахстан отправил и получил переводов на сумму, эквивалентную 84 млрд тенге. Местные банки и «Казпочта» предлагают клиентам услуги по переводу денег через такие системы, как «Золотая Корона», «Вестерн Юнион», «Юнистрим», Contact, MoneyGram и другие.

«Более половины электрических сетей Казахстана находится в изношенном состоянии» — Перебои с поставками электроэнергии населению и промышленным потребителям – логическое следствие высокой изношенности электрических сетей. В среднем по Казахстану ветхость энергопередающих объектов составляет около 60%, а в некоторых регионах, таких как Западно-Казахстанская область (ЗКО), электросети не обновлялись в течение последних 20 лет и изношены на 80%. По словам председателя правления Западно-Казахстанской региональной энергосетевой компании (РЭК) Жакыпа ХАЙРУШЕВА, в регионе есть районы, где сети изношены на все 100%.

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