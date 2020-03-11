В ООН запросили $33 млн для защиты беженцев от коронавируса

Алматы. 11 марта. КазТАГ – В Организации объединенных наций (ООН) запросили $33 млн для защиты беженцев от коронавируса, сообщает пресс-служба ООН.

«В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразили крайнюю обеспокоенность по поводу опасности распространения коронавируса среди беженцев, в числе которых много пожилых людей. Приступив к планированию мер по предотвращению и оперативному реагированию, в управлении запросили у доноров на эти цели $33 млн», — говорится в сообщении в среду.

Как уточнили в организации, на сегодняшний день в мире насчитывается более 70 млн перемещенных лиц.

«Эти люди были вынуждены покинуть родные места в результате преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека или стихийных бедствий. Более 20 млн из них являются беженцами, остальные – внутренне перемещенные лица. Примерно 84% беженцев нашли приют в бедных странах или странах со средним уровнем развития, которые сами испытывают экономические и социальные проблемы», — уточнили в ООН.

Отмечается, что «в этих принимающих странах слабые системы здравоохранения и существуют проблемы с оказанием медицинской помощи».

«На сегодняшний день, по тем данным, которые имеются в нашем распоряжении, пока не было сообщений о случаях заражения коронавирусом COVID-19 среди беженцев и лиц, ищущих убежища. Тем не менее, вирус может поразить любого, и мы несем коллективную ответственность за обеспечение того, чтобы глобальные меры реагирования охватывали всех людей. Всеобщая медицинская помощь – лучший способ защиты для всех. Каждый на этой планете, включая беженцев, лиц, ищущих убежища, а также внутренне перемещенных лиц, должен иметь доступ к медицинской помощи», — сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По данным Организации объединенных наций, на сегодняшний день новый коронавирус был выявлены в более чем 100 странах мира, в 34 из которых число беженцев превышает 20 тыс. По последней информации, пока никто из них не заражен.

«Сегодня необходимо активизировать меры профилактики: ведь многие из беженцев проживают в переполненных лагерях, зачастую в антисанитарных условиях и проникновение в эти места вируса чревато крайне опасными последствиями. Сотрудники УВКБ намерены наладить механизмы жесткого контроля и спланировать меры по оказанию необходимой помощи. Но для этого нужна финансовая поддержка доноров», — заключили в ООН.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрировано 113 тыс. заболевших в нескольких странах и около 4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.