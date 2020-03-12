Созрела ситуация для конституционного кризиса в Казахстане – эксперт

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Финансовый эксперт Айман Турсынкан считает, что созрела ситуация для конституционного кризиса в Казахстане, сообщает газета DAT.

«Мне кажется, созрела ситуация для конституционного кризиса. Будем рассуждать с точки зрения акординского политтехнолога. Первую задачу выполнили – «уронили» тенге. Это любимый метод, чтобы выполнить свои обязательства в тенге за счет искусственного удорожания валюты. Второе. Парламентские выборы должны состояться в 2021 году. Но накалившаяся обстановка, а также отчаянные попытки легитимным способом зарегистрировать новые политические партии создают серьезную угрозу, что при очередных парламентских выборах может выиграть кто-то не тот», — сказала Турсынкан.

По ее мнению, это ярко отразилось на последних президентских выборах.

«С точки зрения удержания своих позиций легче поскорее «грохнуть» нынешний парламент и быстро провести туда в подавляющем большинстве тот же самый список «крапленых» депутатов. Это делается для того, чтобы не дать времени на подготовку своим оппонентам. «Нур Отан» не просто так же активизировался?! То есть, мы получаем самороспуск парламента, а затем внеочередные выборы. Это позволит легитимировать на очередной срок нынешнюю правящую партию с минимальным риском политических сюрпризов», — считает эксперт.

Отвечая на вопрос, сможет ли президент Касым-Жомарт Токаев выполнить обещание исполнить социальные обязательства и обеспечить занятость населения при текущей экономической ситуации в Казахстане, она напомнила, что при действующем главе государства уже четыре раза корректировали республиканский бюджет.

«Несколько раз пересматривали все социальные статьи расходов. Мы прекрасно знаем, что после девальвации 2016 года индексация социальных пособии осуществлялась на уровне официальной девальвации 6-9%, хотя реальная девальвация была в разы больше. Президент Токаев сказал, что нужно обеспечить сохранение рабочих мест. Но он прекрасно понимает, что при нашей торгово-сервисной модели экономики, отсутствии собственной перерабатывающей отрасли, зарабатывании исключительно на торговых сделках и высокой зависимости от импорта готовых изделий невозможно избежать неминуемого роста цен и сокращения потребления. Многие предприятия закроются. Увеличится количество безработных. Это приведет к тому, что государство не будет получать притока в виде внутренних налогов с доходов населения, а также малого и среднего бизнеса. Накопленный негативный ком проблем будет стремительно нарастать», — сказала спикер.

По ее мнению, даже если распечатают Национальный фонд, власти не станут направлять деньги на развитие перерабатывающих отраслей.

«Первый звонок об этом уже прозвучал, Национальный банк поднял базовую ставку финансирования с 9,25% до 12%. Это значит, что деньги на 25% стали дороже. Это приведет к тому, что даже то мизерное финансирование реального сектора экономики полностью обнулится. Ни одно предприятие не сможет платить налоги, вплоть до ареста счетов и остановки производства. Единственная сторона, которая окажется в выигрышной ситуации – банковские олигополии. Причем не все 32 банка, а только те, кто имеет доступ к государственной субсидионной кормушке. О тех, кто стоит за такими банками, говорить излишне», — сказала эксперт.

Говоря о создании оперативного штаба, она подчеркнула, что, во-первых, непонятно кто в этот штаб входит.

«Вообще, ситуация уровня «Х» является вопросом совета безопасности. Что тогда будет делать совбез? Или Токаев не доверяет совбезу, или, также как в качестве альтернативы парламенту был создан НСОД (Национальный совет общественного доверия – КазТАГ), он собирается образовать штаб, альтернативный совету безопасности, который также не будет иметь ни регламента, ни конституционного статуса, ни административных полномочий. Тогда какой смысл от оперативного штаба?» — добавила Турсынкан.