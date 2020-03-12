Абаев опроверг слухи о смене президента РК на предстоящем политсовете партии Nur Otan

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев опроверг слухи о смене президента Казахстана на заседании политсовета партии Nur Otan, проведение которого запланировано на 18 марта 2020 года.

«Повестку (заседания политсовета партии «Нур Отан» — КазТАГ) конкретную я вам назвать сейчас не могу. А относительно тех разговоров, которые вы говорите, давайте вот эти кухонные разговоры прекратим, честное слово. (…) Я как министр информации это опровергаю», — заявил Абаев в четверг в кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос корреспондента агентства, какова повестка предстоящего собрания политорганизации и будет ли там рассматриваться вопрос о смене президента страны.

Возможная смена главы государства сейчас широко обсуждается в социальных сетях. Информацию о вероятности такого развития событий распространяется и в мессенджерах.