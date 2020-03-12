Центральный контрагент станет отдельной организацией – KASE

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Алматы. 12 марта. КазТАГ — Валентина Владимирская. Центральный контрагент станет отдельной организацией, заявила председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген.

«Центральный контрагент — это новая инфраструктурная организация. Сейчас она базируется на бирже, но после введения ее на всех рынках, мы планируем сделать ее отдельной организацией по примеру НКЦ в России (АО «НКО «Национальный клиринговый Центр» — КазТАГ)», — сказала Алдамберген на круглом столе «Долговойрынок РК» в четверг.

По ее словам, Центральный контрагент — инфраструктурная организация финансового рынка, которая берет на себя кредитный риск контрагента, то есть риск невыполнения обязательства участника финансового рынка по поставке денег или финансового актива. Услуги центрального контрагента KASE внедрила в 2019 г.

«Данная организация позволит нам, в первую очередь, решить вопросы неттинга (взаимозачета встречных материальных требований без реального движения денег — КазТАГ) на каждом рынке, потенциально сделать неттинг единым на всех рынках и перевести в расчеты Т+2 те инструменты, которые возможно», — пояснила глава биржи.

По ее словам, в поэтапном переходе на фондовом рынке второй этап планируется завершить в ближайший месяц, когда все бумаги будут переведены через ЦК.

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«Это также коснется местных облигаций. Еврооблигации ликвидные мы уже перевели в новую систему при торговом расчете ЦK», — сказала Алдамберген.

Введен, по ее данным, новый регламент торгов клиринга и расчетов.

«Наши профучастники участвуют в этом процессе, и сейчас участвуют в тестировании активно. Практически сессия удлинена в связи с добавлением инструментов клиринга – ЦК», — сказала глава биржи.

Также сформирован список Т+ те бумаги, которые торгуются в формате Т2 и список обеспечения по ним. Сейчас формируется список обеспечения для других бумаг, которые переведут в новую торговую систему, добавила Алдамберген.

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