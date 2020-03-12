Ажиотаж в супермаркетах Казахстана связали с роликами из социальных сетей

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Ажиотаж в супермаркетах Казахстана обусловлен роликами из социальных сетей, уверен председатель правления торговой сети Magnum Азамат Османов.

«Объективно сейчас повышенный спрос есть. Он обусловлен, я бы сказал, активностью в социальных сетях, так как спрос повышенный мы наблюдаем исключительно в городах Алматы и Нур-Султан‚ в регионах такого ажиотажа нет, и даже в том же Алматы – не во всех районах. Я думаю, что данный всплеск в течение нескольких дней у нас тоже пройдет и более того, он спровоцирован исключительно роликами не первой свежести», — сказал Османов корреспонденту агентства КазТАГ в четверг.

Он заверил, что дефицита товаров и повышения цен не будет.

«Призываем наших любимых покупателей не поддаваться панике, все в порядке, товаров в достатке. У нас, во-первых, долгосрочные контракты с нашими поставщиками, где мы на ближайший месяц согласовываем условия и сроки поставок, и количество товара с ценами. Соответственно, никакого ажиотажа в части цен на эту продукцию и дефицита не предвидится», — подчеркнул он.

Как пояснил Османов, большинство товаров в сети супермаркетов поставляют отечественные производители.

«С акиматами мы в тесной связи, никакой карантинной блокады не планируется, соответственно, продукты как были в наличии, так и будут. Стоит отметить, что более половины товаров в наших магазинах – отечественного производства. Что касается цен – мы ведем политику сдерживания цен по социально значимым продуктам питания, что касается основной корзины – поставщики, крупные дистрибьютеры, заверили, что дефицита не будет, цены расти не должны. Порядка 20% импортируется из стран с повышенным риском заражения коронавирусом. Тем не менее, в той же Италии экспортеры по-прежнему отправляют товары и ограничений нет на поставки», — пояснил он.

Тем не менее, собеседник агентства не исключил возможности временного дефицита сахара.

«Что касается бакалеи, есть определенные импортируемые товары, на которые, возможно, будет задержка. Всплеск произошел на избыточное потребление сахара. Сахар – один из продуктов, которым запасаются впрок, может быть, на какой-то период его дефицит будет», — сказал Османов.